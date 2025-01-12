onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
1 Ay Telefonda Konuşan Çift, İlk Buluşmadan 15 Gün Sonra Evlenerek Hayatlarını Birleştirdi!

1 Ay Telefonda Konuşan Çift, İlk Buluşmadan 15 Gün Sonra Evlenerek Hayatlarını Birleştirdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 18:24

İçerik Devam Ediyor

Aşk bazen hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalabilir ve mesafeler bile bu duyguya engel olamaz. Sosyal medyada gündem olan bir hikaye, bunu bir kez daha kanıtladı. @familiekeskin isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir kadın erkek arkadaşıyla tanışma ve evlilik hikayesini anlattı. Bu sıra dışı hikaye, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. “Bir ayda hayatınızı değiştirebilir misiniz?” sorusunu da akıllara getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadının aktardığına göre, kendisi Almanya’da yaşıyorken erkek arkadaşı Türkiye’deydi. Çift, bir ay boyunca yalnızca telefondan konuştu.

Kadının aktardığına göre, kendisi Almanya’da yaşıyorken erkek arkadaşı Türkiye’deydi. Çift, bir ay boyunca yalnızca telefondan konuştu.

Bir ay sonra Türkiye’ye gelen kadın, ailelerin tanıştığını ve sadece 15 gün içerisinde düğün yapıldığını söyledi. Evliliğin ardından çift birlikte Almanya’ya döndü.

Bir ay sonra Türkiye’ye gelen kadın, ailelerin tanıştığını ve sadece 15 gün içerisinde düğün yapıldığını söyledi. Evliliğin ardından çift birlikte Almanya’ya döndü.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın