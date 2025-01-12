1 Ay Telefonda Konuşan Çift, İlk Buluşmadan 15 Gün Sonra Evlenerek Hayatlarını Birleştirdi!

Aşk bazen hiç beklemediğiniz bir anda kapınızı çalabilir ve mesafeler bile bu duyguya engel olamaz. Sosyal medyada gündem olan bir hikaye, bunu bir kez daha kanıtladı. @familiekeskin isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir kadın erkek arkadaşıyla tanışma ve evlilik hikayesini anlattı. Bu sıra dışı hikaye, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. “Bir ayda hayatınızı değiştirebilir misiniz?” sorusunu da akıllara getirdi.