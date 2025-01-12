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TikTok Kullanıcısından 'Maaş İçin Çalışmayanlar' Tespiti: "Genelde Aileden Varlıklı Kişiler"

TikTok Kullanıcısından 'Maaş İçin Çalışmayanlar' Tespiti: "Genelde Aileden Varlıklı Kişiler"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 21:54

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Bir TikTok kullanıcısı, maaşlarıyla geçinmeyen ve başka kaynaklardan destek alan kişiler hakkında dikkat çekici tespitlerde bulundu. Genç kadın, paylaştığı videoda bazı insanların maaşları için çalışmadıklarını ve bu kişilerin kendilerini her yerde belli ettiklerini söyledi. Video @filmingecem isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı. Genç kadının yaptığı tespitler ise takipçileri tarafından desteklendi.

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Genç kız, bu kişilerin genellikle aileden varlıklı bireyler olduğunu ve maaşlarının dışında aileden veya eşten sağlanan farklı bir gelir kaynaklarına sahip olduklarını ifade etti.

Genç kız, bu kişilerin genellikle aileden varlıklı bireyler olduğunu ve maaşlarının dışında aileden veya eşten sağlanan farklı bir gelir kaynaklarına sahip olduklarını ifade etti.

"Yedikleri, içtikleri ve gezdikleri yerlerle bu kişilerin o iş yerinden aldığı parayla geçinmediğini bilirsiniz." sözleriyle gözlemlerini paylaşan kullanıcı, takipçileriyle bu konudaki düşüncelerini aktardı.

"Yedikleri, içtikleri ve gezdikleri yerlerle bu kişilerin o iş yerinden aldığı parayla geçinmediğini bilirsiniz." sözleriyle gözlemlerini paylaşan kullanıcı, takipçileriyle bu konudaki düşüncelerini aktardı.

Peki sizce de bu tespit doğru mu?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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