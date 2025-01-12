TikTok Kullanıcısından 'Maaş İçin Çalışmayanlar' Tespiti: "Genelde Aileden Varlıklı Kişiler"

Bir TikTok kullanıcısı, maaşlarıyla geçinmeyen ve başka kaynaklardan destek alan kişiler hakkında dikkat çekici tespitlerde bulundu. Genç kadın, paylaştığı videoda bazı insanların maaşları için çalışmadıklarını ve bu kişilerin kendilerini her yerde belli ettiklerini söyledi. Video @filmingecem isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı. Genç kadının yaptığı tespitler ise takipçileri tarafından desteklendi.