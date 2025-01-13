Barbaros Şansal Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Yorumuyla Gündem Oldu: “Serenay Olamadıkları İçin Bu Tepki”
Barbaros Şansal Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Yorumuyla Gündem Oldu: “Serenay Olamadıkları İçin Bu Tepki”
Geçtiğimiz hafta dizi ve film sektöründeki tekelleşmeye dair TV100’den Fuat Uğur’un yaptığı haber gündeme bomba gibi düştü. Yapılan haber isimsizdi ancak oklar ID İletişim’den popüler menajer Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya’ya çevrildi. İddialar günden güne büyürken olaylar için hukuki süreç başladı. Gazeteci Canan Kaya’nın yayınına katılan Barbaros Şansal da konuya dair yorumu es geçmedi.
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İddiaların doğru olduğunu savunan ünlülerin paylaşımlarını Fuat Uğur’un haberi yaptığı günden bu yana görüyoruz.
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Şansal ise Fuat Uğur’un haberine destek verenler için “Serenay Sarıkaya olamadıkları için bu tepki” şeklinde cümleler kurmasıyla tepki aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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