Barbaros Şansal Dizi Sektöründeki Tekelleşmeye Yorumuyla Gündem Oldu: “Serenay Olamadıkları İçin Bu Tepki”

Geçtiğimiz hafta dizi ve film sektöründeki tekelleşmeye dair TV100’den Fuat Uğur’un yaptığı haber gündeme bomba gibi düştü. Yapılan haber isimsizdi ancak oklar ID İletişim’den popüler menajer Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya’ya çevrildi. İddialar günden güne büyürken olaylar için hukuki süreç başladı. Gazeteci Canan Kaya’nın yayınına katılan Barbaros Şansal da konuya dair yorumu es geçmedi.