onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Menajer Ayşe Barım da İfade Verecek: Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Menajer Ayşe Barım da İfade Verecek: Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.01.2025 - 14:41 Son Güncelleme: 10.01.2025 - 15:12

Dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme iddiaları büyümeye devam ederken bir hamle de Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde de Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın