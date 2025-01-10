Menajer Ayşe Barım da İfade Verecek: Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
Menajer Ayşe Barım da İfade Verecek: Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı
Dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme iddiaları büyümeye devam ederken bir hamle de Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde de Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.
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stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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