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Serhan Aslan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarıyla İlgili Zehir Zemberek Paylaşımlar Yaptı

Serhan Aslan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarıyla İlgili Zehir Zemberek Paylaşımlar Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.01.2025 - 14:10

Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme krizi büyüyor. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek olan ünlüler kadar, iddiaların doğru olduğunu savunan ünlüler de var. Yangına körükle giden isimlerden bir tanesi de oyuncu Serhan Aslan oldu. Bakın 'Kopil' olarak tanıdığımız oyuncu neler söyledi?

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Dizi sektöründeki tekelleşeme iddiaları hız kesmiyor. Hedefteki isimler ID İletişim yönetcisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, iddiaları reddetmiş ve yasal haklarını kullanacaklarını söylemişti.

Dizi sektöründeki tekelleşeme iddiaları hız kesmiyor. Hedefteki isimler ID İletişim yönetcisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, iddiaları reddetmiş ve yasal haklarını kullanacaklarını söylemişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Konuyla ilgili çeşitli oyunculardan da yorumla gelmeye devam ediyor. Hayat Bilgisi dizisindeki "Kopil" karakteriyle tanıdığımız oyuncu Serhan Aslan da iddialarla ilgili oldukça sert bir paylaşımda bulundu.

Konuyla ilgili çeşitli oyunculardan da yorumla gelmeye devam ediyor. Hayat Bilgisi dizisindeki "Kopil" karakteriyle tanıdığımız oyuncu Serhan Aslan da iddialarla ilgili oldukça sert bir paylaşımda bulundu.

"Suyun başında hep aynı insanlar"

"Suyun başında hep aynı insanlar"

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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