Serhan Aslan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarıyla İlgili Zehir Zemberek Paylaşımlar Yaptı
Serhan Aslan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarıyla İlgili Zehir Zemberek Paylaşımlar Yaptı
Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme krizi büyüyor. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek olan ünlüler kadar, iddiaların doğru olduğunu savunan ünlüler de var. Yangına körükle giden isimlerden bir tanesi de oyuncu Serhan Aslan oldu. Bakın 'Kopil' olarak tanıdığımız oyuncu neler söyledi?
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Dizi sektöründeki tekelleşeme iddiaları hız kesmiyor. Hedefteki isimler ID İletişim yönetcisi Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya, iddiaları reddetmiş ve yasal haklarını kullanacaklarını söylemişti.
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Konuyla ilgili çeşitli oyunculardan da yorumla gelmeye devam ediyor. Hayat Bilgisi dizisindeki "Kopil" karakteriyle tanıdığımız oyuncu Serhan Aslan da iddialarla ilgili oldukça sert bir paylaşımda bulundu.
"Suyun başında hep aynı insanlar"
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