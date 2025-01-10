Serhan Aslan Dizi Sektöründeki Tekelleşme İddialarıyla İlgili Zehir Zemberek Paylaşımlar Yaptı

Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme krizi büyüyor. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'ya destek olan ünlüler kadar, iddiaların doğru olduğunu savunan ünlüler de var. Yangına körükle giden isimlerden bir tanesi de oyuncu Serhan Aslan oldu. Bakın 'Kopil' olarak tanıdığımız oyuncu neler söyledi?