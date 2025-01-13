Doğum Günü Partisi Yapan Arkadaş Grubu Murat Övüç ile Eğlencenin Dibine Vurdu

@fundako_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, kız arkadaşlarının doğum günü için hazırladıkları partiyle viral oldu. Dünyaca ünlü sanatçıların maketleriyle dolu olan etkinlik alanında Murat Övüç sahne aldı. O anlara bi’ imrenmedik değil. Gelin detaylara geçelim.