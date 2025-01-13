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Doğum Günü Partisi Yapan Arkadaş Grubu Murat Övüç ile Eğlencenin Dibine Vurdu

Doğum Günü Partisi Yapan Arkadaş Grubu Murat Övüç ile Eğlencenin Dibine Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 11:04

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@fundako_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, kız arkadaşlarının doğum günü için hazırladıkları partiyle viral oldu. Dünyaca ünlü sanatçıların maketleriyle dolu olan etkinlik alanında Murat Övüç sahne aldı. O anlara bi’ imrenmedik değil. Gelin detaylara geçelim.

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Yakın arkadaşların kendi arasında yaptığı parti Murat Övüç ile birlikte daha renkli anlara sahne oldu.

Yakın arkadaşların kendi arasında yaptığı parti Murat Övüç ile birlikte daha renkli anlara sahne oldu.

Siz de böyle bir parti ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

Siz de böyle bir parti ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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