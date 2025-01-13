Hoca Olduğunu Söyleyen Şahıs: “Namaz Vaktinde İbadet Yerine Çocuğunla Oynuyorsan Haramdır”

Berkay Güneş adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan ve hoca olduğunu söyleyen kişi namaz ile ilgili bir paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Şahıs namaz vaktinde, namaz kılmak yerine yapılan her şeyin haram olduğunu iddia etti. Nefes almaktan tutun da çocuğunuzun başını okşamaya kadar örnekler sıralamıştı. Gelin detaylara geçelim.