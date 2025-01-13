Hoca Olduğunu Söyleyen Şahıs: “Namaz Vaktinde İbadet Yerine Çocuğunla Oynuyorsan Haramdır”
Hoca Olduğunu Söyleyen Şahıs: “Namaz Vaktinde İbadet Yerine Çocuğunla Oynuyorsan Haramdır”
Berkay Güneş adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan ve hoca olduğunu söyleyen kişi namaz ile ilgili bir paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Şahıs namaz vaktinde, namaz kılmak yerine yapılan her şeyin haram olduğunu iddia etti. Nefes almaktan tutun da çocuğunuzun başını okşamaya kadar örnekler sıralamıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Şahıs, namaz vaktinde kişiyi namaz kılmaktan alıkoyan eylemlerin haram sayıldığını söyledi.
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Çocuğunuzun başını okşamak, nefes almak, yemek yemek gibi şeyleri sıralamıştı. Sebebi ise bunları yapmanın namaz vaktinde kişiyi oyalamasaydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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