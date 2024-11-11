Kendini Hoca Olarak Tanıtan Adam TikTok'tan Hastalara Teşhis Koydu
Kendini Hoca Olarak Tanıtan Adam TikTok'tan Hastalara Teşhis Koydu
TikTok gittikçe ilginç bir mecra olmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların yaptığı değişik paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta kendini hoca olarak tanıtan bir şahıs, kullanıcıların hastalıklarına teşhis koyuyor. Üstelik sadece insanların adını ve soyadını öğrenerek bunu gerçekleştiriyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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TikTok gerçekten çok ilginç bir mecra. Normal hayatta karşımıza çıkma ihtimali oldukça düşük olan olaylar ve insanları TikTok'ta görebiliyoruz.
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Artık hocaların bile vaazlarını TikTok'tan yayınladığını görüyoruz.
Hatta bazı hocalar, bilgilerini mizahla harmanlayıp öyle paylaşım yapıyorlar.
Ama TikTok'tan röntgen çekip teşhis koyan hocaya ilk defa denk geldik. Mesela bu paylaşım gibi 👇 Siz ne düşünüyorsunuz?
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Keşke takipçilerine, "senin beyninde sorun var" deseymiş, en azından doğru söylemiş olurdu. :) Yayın kapandıktan sonra iyi dalga geçmiştir ama doktor yerine ... Devamını Gör
Bu adam devlet hastanesinde ki ve hatta bir çok özel hastanede ki ürologdan çok kazanmıyorsa bende bşi bilmiyorum 😂😂😂😂
Öyle gte böyle parmak.