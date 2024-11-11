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Kendini Hoca Olarak Tanıtan Adam TikTok'tan Hastalara Teşhis Koydu

Kendini Hoca Olarak Tanıtan Adam TikTok'tan Hastalara Teşhis Koydu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.11.2024 - 17:37

TikTok gittikçe ilginç bir mecra olmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların yaptığı değişik paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta kendini hoca olarak tanıtan bir şahıs, kullanıcıların hastalıklarına teşhis koyuyor. Üstelik sadece insanların adını ve soyadını öğrenerek bunu gerçekleştiriyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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TikTok gerçekten çok ilginç bir mecra. Normal hayatta karşımıza çıkma ihtimali oldukça düşük olan olaylar ve insanları TikTok'ta görebiliyoruz.

TikTok gerçekten çok ilginç bir mecra. Normal hayatta karşımıza çıkma ihtimali oldukça düşük olan olaylar ve insanları TikTok'ta görebiliyoruz.

Artık hocaların bile vaazlarını TikTok'tan yayınladığını görüyoruz.

Artık hocaların bile vaazlarını TikTok'tan yayınladığını görüyoruz.

Hatta bazı hocalar, bilgilerini mizahla harmanlayıp öyle paylaşım yapıyorlar.

Hatta bazı hocalar, bilgilerini mizahla harmanlayıp öyle paylaşım yapıyorlar.

Ama TikTok'tan röntgen çekip teşhis koyan hocaya ilk defa denk geldik. Mesela bu paylaşım gibi 👇 Siz ne düşünüyorsunuz?

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Pelda

Keşke takipçilerine, "senin beyninde sorun var" deseymiş, en azından doğru söylemiş olurdu. :) Yayın kapandıktan sonra iyi dalga geçmiştir ama doktor yerine ... Devamını Gör

Salgın Hastalık

Bu adam devlet hastanesinde ki ve hatta bir çok özel hastanede ki ürologdan çok kazanmıyorsa bende bşi bilmiyorum 😂😂😂😂

Metin ulaş

Öyle gte böyle parmak.