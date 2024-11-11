Kendini Hoca Olarak Tanıtan Adam TikTok'tan Hastalara Teşhis Koydu

TikTok gittikçe ilginç bir mecra olmaya devam ediyor. Bazı kullanıcıların yaptığı değişik paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta kendini hoca olarak tanıtan bir şahıs, kullanıcıların hastalıklarına teşhis koyuyor. Üstelik sadece insanların adını ve soyadını öğrenerek bunu gerçekleştiriyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?