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İstanbul Trafiğini Yaşamamak İçin Gece Yola Çıkıp Arabada Uyumayı Tercih Ettiler

İstanbul Trafiğini Yaşamamak İçin Gece Yola Çıkıp Arabada Uyumayı Tercih Ettiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 10:22

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İstanbul’da her geçen gün daha da dayanılmaz bir hal alan trafiğe karşı vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir çift de çareyi uykularına ara vermekte buldu. İş saatinde evden çıksalardı muhtemelen uzun bir vakit yolda geçecekti. Hal böyle olunca daha erken saatte evden çıkıp uykularına otoparkta devam etmeye karar verdiler. Gelin detaylara geçelim.

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05.48 gibi yola çıkan çift, işyerine 35 dakikada varmış ve otoparkta uyumuşlardı.

05.48 gibi yola çıkan çift, işyerine 35 dakikada varmış ve otoparkta uyumuşlardı.

Birkaç saatin ardından uyanıp arabada hazırlanan çift bu yöntemleriyle sosyal medyada viral oldu.

Birkaç saatin ardından uyanıp arabada hazırlanan çift bu yöntemleriyle sosyal medyada viral oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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