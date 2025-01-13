İstanbul Trafiğini Yaşamamak İçin Gece Yola Çıkıp Arabada Uyumayı Tercih Ettiler

İstanbul’da her geçen gün daha da dayanılmaz bir hal alan trafiğe karşı vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir çift de çareyi uykularına ara vermekte buldu. İş saatinde evden çıksalardı muhtemelen uzun bir vakit yolda geçecekti. Hal böyle olunca daha erken saatte evden çıkıp uykularına otoparkta devam etmeye karar verdiler. Gelin detaylara geçelim.