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Sahibiyle Yatan Köpeği Kıskanan Kedinin Onu Isırdığı Anlar Güldürdü

Sahibiyle Yatan Köpeği Kıskanan Kedinin Onu Isırdığı Anlar Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 17:25

İçerik Devam Ediyor

Patili dostlarımız bazen öylesine kıskanç hallere bürünüyor ki onların o halleri bizleri güldürüyor. @rickmortyandpickle adlı Instagram sayfasından evcil hayvanlarıyla içerikler üreten bir çift paylaşımlarıyla tebessüm ettirdi. Ailelerinin tatlı üyesi olan kedileri biraz kıskanç bir tipti anlaşılan. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı kedi babasının köpekle yattığını görünce kendine yer bulamamış ve kucak kavgası yapmıştı.

Tatlı kedi babasının köpekle yattığını görünce kendine yer bulamamış ve kucak kavgası yapmıştı.

Köpek kalksın diye bağırıp çağırmasına işe yaramayınca ısırmaya başlaması güldürdü.

Köpek kalksın diye bağırıp çağırmasına işe yaramayınca ısırmaya başlaması güldürdü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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