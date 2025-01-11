Sahibiyle Yatan Köpeği Kıskanan Kedinin Onu Isırdığı Anlar Güldürdü

Patili dostlarımız bazen öylesine kıskanç hallere bürünüyor ki onların o halleri bizleri güldürüyor. @rickmortyandpickle adlı Instagram sayfasından evcil hayvanlarıyla içerikler üreten bir çift paylaşımlarıyla tebessüm ettirdi. Ailelerinin tatlı üyesi olan kedileri biraz kıskanç bir tipti anlaşılan. Gelin detaylara geçelim.
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Tatlı kedi babasının köpekle yattığını görünce kendine yer bulamamış ve kucak kavgası yapmıştı.
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Köpek kalksın diye bağırıp çağırmasına işe yaramayınca ısırmaya başlaması güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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