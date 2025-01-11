Sahibiyle Yatan Köpeği Kıskanan Kedinin Onu Isırdığı Anlar Güldürdü

Patili dostlarımız bazen öylesine kıskanç hallere bürünüyor ki onların o halleri bizleri güldürüyor. @rickmortyandpickle adlı Instagram sayfasından evcil hayvanlarıyla içerikler üreten bir çift paylaşımlarıyla tebessüm ettirdi. Ailelerinin tatlı üyesi olan kedileri biraz kıskanç bir tipti anlaşılan. Gelin detaylara geçelim.