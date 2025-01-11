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Bir Moto Kurye Kestane Tezgahından Paylaştı: Kestanenin Tanesi 16 TL!

Bir Moto Kurye Kestane Tezgahından Paylaştı: Kestanenin Tanesi 16 TL!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 14:52

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Bir moto kurye gördüğü kestane tezgahında durarak bir adet kestane istedi. Sonrasında ise ne kadar olduğunu sordu. Kestaneleri satan kişi kaç gram olduğuna baktıktan sonra 16 TL olduğunu söyledi. Söylediği fiyat bir adet içindi. Hal böyle olunca moto kurye şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin detaylara geçelim.

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Kestane satan kişinin tavırları sebebiyle inanamayan moto kurye “Yemin et” deyince, “Yalan borcum mu var, 16 TL” yanıtını aldı.

Kestane satan kişinin tavırları sebebiyle inanamayan moto kurye “Yemin et” deyince, “Yalan borcum mu var, 16 TL” yanıtını aldı.

Videoyu yayınlamak için izin alan moto kurye paylaştıktan sonra kısa sürede etkileşim aldı.

Videoyu yayınlamak için izin alan moto kurye paylaştıktan sonra kısa sürede etkileşim aldı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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