Bir Moto Kurye Kestane Tezgahından Paylaştı: Kestanenin Tanesi 16 TL!

Bir moto kurye gördüğü kestane tezgahında durarak bir adet kestane istedi. Sonrasında ise ne kadar olduğunu sordu. Kestaneleri satan kişi kaç gram olduğuna baktıktan sonra 16 TL olduğunu söyledi. Söylediği fiyat bir adet içindi. Hal böyle olunca moto kurye şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin detaylara geçelim.