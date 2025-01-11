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Drone’u Görünce Alıp Kaçan Tilki O Anlarda Anbean Kayda Yansıdı

Drone’u Görünce Alıp Kaçan Tilki O Anlarda Anbean Kayda Yansıdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 15:39

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@abramovdmitrii_travel adlı Instagram kullanıcısı başına gelen talihsiz bir olayı paylaştı. Drone ile çekim yapmak isteyen içerik üreticisi karlı dağlar arasında bir tilkiyle rastlaşmıştı. Drone’u gören tilki önce tedirgin oldu sonra ise saldırıya geçti. O anlar anbean kayıttaydı. Gelin detaylara geçelim.

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Drone’a yaklaşan tilki kaptığı gibi kaçmaya başladı.

Drone’a yaklaşan tilki kaptığı gibi kaçmaya başladı.

Ne yazık ki drone’un son hali içler acısıydı. Geriye ise bu video kaldı.

Ne yazık ki drone’un son hali içler acısıydı. Geriye ise bu video kaldı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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