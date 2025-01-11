Drone’u Görünce Alıp Kaçan Tilki O Anlarda Anbean Kayda Yansıdı

@abramovdmitrii_travel adlı Instagram kullanıcısı başına gelen talihsiz bir olayı paylaştı. Drone ile çekim yapmak isteyen içerik üreticisi karlı dağlar arasında bir tilkiyle rastlaşmıştı. Drone’u gören tilki önce tedirgin oldu sonra ise saldırıya geçti. O anlar anbean kayıttaydı. Gelin detaylara geçelim.