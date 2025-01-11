Work and Travel’da Tanıştığı Arkadaşının 2 Ayda Öğrendiği Türkçesi ve Jest-Mimikleri Kahkahaları Topladı

@bancakir adlı Türk TikTok kullanıcısı genç kadın, Work and Travel programında tanıştığı arkadaşı Sebastian adlı gencin Türkçe konuştuğu videoları paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Sebastian arkadaşlarıyla vakit geçire geçire iki ayda bizden biri olmuştu. Hatta bir dönemler viral olan babaanne ile torununun videosunu da ezberlemiş, taklidini yapmaya başlamıştı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babaanne ile torununun videosunu hatırlayan olacaktır. Babaanne torununa “Beni seviyor musun” diyor, torunu da en son sinirlenerek “Seviyom he!” diyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sebastian onların taklidini, favori tepkilerimizden “Ne” sorusunu ve dahasını harika şekilde telaffuz ediyordu.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın