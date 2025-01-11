Work and Travel’da Tanıştığı Arkadaşının 2 Ayda Öğrendiği Türkçesi ve Jest-Mimikleri Kahkahaları Topladı

@bancakir adlı Türk TikTok kullanıcısı genç kadın, Work and Travel programında tanıştığı arkadaşı Sebastian adlı gencin Türkçe konuştuğu videoları paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Sebastian arkadaşlarıyla vakit geçire geçire iki ayda bizden biri olmuştu. Hatta bir dönemler viral olan babaanne ile torununun videosunu da ezberlemiş, taklidini yapmaya başlamıştı. Gelin detaylara geçelim.