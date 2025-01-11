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Work and Travel’da Tanıştığı Arkadaşının 2 Ayda Öğrendiği Türkçesi ve Jest-Mimikleri Kahkahaları Topladı

Work and Travel’da Tanıştığı Arkadaşının 2 Ayda Öğrendiği Türkçesi ve Jest-Mimikleri Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 14:20

İçerik Devam Ediyor

@bancakir adlı Türk TikTok kullanıcısı genç kadın, Work and Travel programında tanıştığı arkadaşı Sebastian adlı gencin Türkçe konuştuğu videoları paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Sebastian arkadaşlarıyla vakit geçire geçire iki ayda bizden biri olmuştu. Hatta bir dönemler viral olan babaanne ile torununun videosunu da ezberlemiş, taklidini yapmaya başlamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Babaanne ile torununun videosunu hatırlayan olacaktır. Babaanne torununa “Beni seviyor musun” diyor, torunu da en son sinirlenerek “Seviyom he!” diyordu.

Babaanne ile torununun videosunu hatırlayan olacaktır. Babaanne torununa “Beni seviyor musun” diyor, torunu da en son sinirlenerek “Seviyom he!” diyordu.

Sebastian onların taklidini, favori tepkilerimizden “Ne” sorusunu ve dahasını harika şekilde telaffuz ediyordu.

Sebastian onların taklidini, favori tepkilerimizden “Ne” sorusunu ve dahasını harika şekilde telaffuz ediyordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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