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Sosyal Medya Onu Konuşuyor: Dört Tane Papağanıyla Gezen İstanbullu Amca

Sosyal Medya Onu Konuşuyor: Dört Tane Papağanıyla Gezen İstanbullu Amca

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 13:31

İçerik Devam Ediyor

Son günlerde sosyal medyada İstanbul’dan bir amcamız viral durumda. Dört tane papağanı olan amca özellikle Anadolu Yakası’nda Kadıköy civarında objektiflere yansıyor. Toplu taşımada, sokaklarda, her yerde onu görür olduk. @merveyinegeziyo adlı içerik üreticisi de amcamızı paylaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Dört papağanıyla birlikte otobüse binen amcamız, papağanlarının türü gereği çokça dikkat çekiyor.

Dört papağanıyla birlikte otobüse binen amcamız, papağanlarının türü gereği çokça dikkat çekiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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