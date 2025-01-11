Sosyal Medya Onu Konuşuyor: Dört Tane Papağanıyla Gezen İstanbullu Amca

Son günlerde sosyal medyada İstanbul’dan bir amcamız viral durumda. Dört tane papağanı olan amca özellikle Anadolu Yakası’nda Kadıköy civarında objektiflere yansıyor. Toplu taşımada, sokaklarda, her yerde onu görür olduk. @merveyinegeziyo adlı içerik üreticisi de amcamızı paylaştı. Gelin detaylara geçelim.
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Dört papağanıyla birlikte otobüse binen amcamız, papağanlarının türü gereği çokça dikkat çekiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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