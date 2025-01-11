Sosyal Medya Onu Konuşuyor: Dört Tane Papağanıyla Gezen İstanbullu Amca

Son günlerde sosyal medyada İstanbul’dan bir amcamız viral durumda. Dört tane papağanı olan amca özellikle Anadolu Yakası’nda Kadıköy civarında objektiflere yansıyor. Toplu taşımada, sokaklarda, her yerde onu görür olduk. @merveyinegeziyo adlı içerik üreticisi de amcamızı paylaştı. Gelin detaylara geçelim.