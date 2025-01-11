İngilizce Ödevi İçin Evde Video Çeken Gencin Ailesiyle Gülme Krizine Girdiği Anlar Bizleri de Güldürdü

@aysecik585858 adlı Instagram hesabından çocuklarıyla içerikler üreten bir anne, oğlunun İngilizce ödevi için video çektikleri anları paylaştı. Tatlı çocuk yemek yaptığı anları anlatacak ve ödevi bitecekti. Ancak hem ailecek olmaları sebebiyle gülme krizlerine girdi, hem de zaman zaman aklı karıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.