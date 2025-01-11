İngilizce Ödevi İçin Evde Video Çeken Gencin Ailesiyle Gülme Krizine Girdiği Anlar Bizleri de Güldürdü

@aysecik585858 adlı Instagram hesabından çocuklarıyla içerikler üreten bir anne, oğlunun İngilizce ödevi için video çektikleri anları paylaştı. Tatlı çocuk yemek yaptığı anları anlatacak ve ödevi bitecekti. Ancak hem ailecek olmaları sebebiyle gülme krizlerine girdi, hem de zaman zaman aklı karıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tatlı çocuk kayıt her başladığında ciddiyetini ister istemez kaybediyordu.
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Annesi o anları derleyip paylaşınca ise video kısa sürede etkileşimlerle buluşup viral oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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