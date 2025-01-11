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Yeni Akım Kapıda: İnsanların Instagram’daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Kıyasladılar

Yeni Akım Kapıda: İnsanların Instagram’daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Kıyasladılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 11:13

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Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla photoshop’un da yeri arttı. Eskiden yalnızca fotoğrafçılar bilirken artık hepimiz bir photoshop ustası haline geldik. Manuel yapamayanlar için otomatik filtreler de geliştirildi. Hal böyle olunca gerçeklikten uzaklaştığımız anlar oldu. Şimdi yurt dışından bir akımla sizlerleyiz. Bir market çalışanları Instagram’daki ve gerçekteki hallerini kıyasladı. Gelin detaylara geçelim.

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Hemen hemen herkes Instagram’daki halleriyle benzerdi. Sadece iş hali olmanın getirisiyle farklılıklar vardı.

Hemen hemen herkes Instagram’daki halleriyle benzerdi. Sadece iş hali olmanın getirisiyle farklılıklar vardı.

Yorumlarda buluşanlar ise Türkiye’de de akımın popüler olmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Yorumlarda buluşanlar ise Türkiye’de de akımın popüler olmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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