Yeni Akım Kapıda: İnsanların Instagram’daki ve Gerçek Hayattaki Hallerini Kıyasladılar

Sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin artmasıyla photoshop’un da yeri arttı. Eskiden yalnızca fotoğrafçılar bilirken artık hepimiz bir photoshop ustası haline geldik. Manuel yapamayanlar için otomatik filtreler de geliştirildi. Hal böyle olunca gerçeklikten uzaklaştığımız anlar oldu. Şimdi yurt dışından bir akımla sizlerleyiz. Bir market çalışanları Instagram’daki ve gerçekteki hallerini kıyasladı. Gelin detaylara geçelim.