Bazı Kızlar Çok Şanslı: Babasının Kendisini Taklit Ettiği Anlarla Beğenileri Topladı!

Elisa adlı bir genç kız sosyal medya hesabından popüler bir TikTok akımına katıldığı videoyu paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. Son birkaç aydır “babam/annem beni taklit ediyor” konseptli videolar revaçta. Elisa da akıma babasıyla katıldı. Babasının taklidi oyuncuları aratmadı. Beğeni yağan videoya gelin birlikte bakalım.
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Elisa’nın tüm davranışlarını kopyalayan baba hem tatlılığıyla hem de kızıyla olan samimi iletişimiyle imrendirdi.
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Videoya gelen yorumlar Elisa’nın babası konusundaki şansına dairdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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