Simülasyon Hatası: Şanlıurfa’da Araç Sahiplerinin Yalnızca Beyaz Rengi Tercih Ettiği Görüldü

Bir sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa’daki araçlara dikkat çekti. Vatandaşların çoğu araç alırken beyaz rengi tercih etmişti. Haklı sebepleri olduğunu sosyal medya kullanıcıları dile getirdi. Ancak yine de beyaz araçların popülasyonu simülasyon hatasını da akıllara getirdi. Gelin detaylara geçelim.
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İzleyiciler araçlarda beyaz rengin tercih edilmesinin sebebinin şehrin sıcaklığından kaynaklandığını dile getirdi.
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Koyu renklerde hem araç içi sıcaklığın arttığını hem de aracın dışında solma olduğunu da eklediler.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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