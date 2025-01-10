Simülasyon Hatası: Şanlıurfa’da Araç Sahiplerinin Yalnızca Beyaz Rengi Tercih Ettiği Görüldü

Bir sosyal medya kullanıcısı Şanlıurfa’daki araçlara dikkat çekti. Vatandaşların çoğu araç alırken beyaz rengi tercih etmişti. Haklı sebepleri olduğunu sosyal medya kullanıcıları dile getirdi. Ancak yine de beyaz araçların popülasyonu simülasyon hatasını da akıllara getirdi. Gelin detaylara geçelim.