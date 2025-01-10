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Bir İçerik Üreticisi Amerika’da 1 Aylık Yaşamın Ne Kadara Mal Olduğunu Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Amerika’da 1 Aylık Yaşamın Ne Kadara Mal Olduğunu Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 15:29

İçerik Devam Ediyor

@amerikadaol adlı Instagram sayfasından paylaşılan bir videoda, bir içerik üreticisinin Amerika’da 1 aylık yaşamın ne kadara mal olduğunu anlattığı anlara yer verildi. İçerik üreticisi ev kirasından kıyafet alışverişine birçok şeye değinmişti. Verdiği örnekler kendi hayatındandı. Gelin detaylara geçelim.

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Florida’da iki kişilik rahat bir yaşamın aylık 6750 dolara mal olduğunu dile getirdi.

Florida’da iki kişilik rahat bir yaşamın aylık 6750 dolara mal olduğunu dile getirdi.

Çıkardığı maliyette sağlık sigortası, ev kirası, market alışverişi, araba kredisi ve birçok şey dahildi.

Çıkardığı maliyette sağlık sigortası, ev kirası, market alışverişi, araba kredisi ve birçok şey dahildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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