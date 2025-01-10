Bir İçerik Üreticisi Amerika’da 1 Aylık Yaşamın Ne Kadara Mal Olduğunu Paylaştı

@amerikadaol adlı Instagram sayfasından paylaşılan bir videoda, bir içerik üreticisinin Amerika’da 1 aylık yaşamın ne kadara mal olduğunu anlattığı anlara yer verildi. İçerik üreticisi ev kirasından kıyafet alışverişine birçok şeye değinmişti. Verdiği örnekler kendi hayatındandı. Gelin detaylara geçelim.