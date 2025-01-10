Eski Ankara’da Zamanda Yolculuk: Eryaman’daki Göksu Parkı’nın 2005’teki Hali Duygulandırdı

Ankara’nın popüler semti Eryaman’ın seveni oldukça fazla. Şehir dışından gelenlerin de düzenli olması sebebiyle beğendiği Eryaman’ın kalbi Göksu Parkı’nın 2005’teki haliyle karşınızdayız. Bilenler bilir şu an gölün çevresi restoranlar ve lüks sitelerle dolu. Eski hali ise balıkçıların, piknikseverlerin sevdiği bir lokasyondu.
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Şu an çevresinde boş tek bir arazi olmasa da 2005 yılında Susuz Göleti olarak bilinen Göksu Parkı bu şekildeydi.
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Ankaralı izleyiciler yorumlarda ikiye bölündü. Kimileri şimdiki halini överken kimileri ise eski halini özlediğini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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