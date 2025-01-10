Eski Ankara’da Zamanda Yolculuk: Eryaman’daki Göksu Parkı’nın 2005’teki Hali Duygulandırdı

Ankara’nın popüler semti Eryaman’ın seveni oldukça fazla. Şehir dışından gelenlerin de düzenli olması sebebiyle beğendiği Eryaman’ın kalbi Göksu Parkı’nın 2005’teki haliyle karşınızdayız. Bilenler bilir şu an gölün çevresi restoranlar ve lüks sitelerle dolu. Eski hali ise balıkçıların, piknikseverlerin sevdiği bir lokasyondu.

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