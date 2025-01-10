onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eski Ankara’da Zamanda Yolculuk: Eryaman’daki Göksu Parkı’nın 2005’teki Hali Duygulandırdı

Eski Ankara’da Zamanda Yolculuk: Eryaman’daki Göksu Parkı’nın 2005’teki Hali Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 16:15

İçerik Devam Ediyor

Ankara’nın popüler semti Eryaman’ın seveni oldukça fazla. Şehir dışından gelenlerin de düzenli olması sebebiyle beğendiği Eryaman’ın kalbi Göksu Parkı’nın 2005’teki haliyle karşınızdayız. Bilenler bilir şu an gölün çevresi restoranlar ve lüks sitelerle dolu. Eski hali ise balıkçıların, piknikseverlerin sevdiği bir lokasyondu.

Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şu an çevresinde boş tek bir arazi olmasa da 2005 yılında Susuz Göleti olarak bilinen Göksu Parkı bu şekildeydi.

Şu an çevresinde boş tek bir arazi olmasa da 2005 yılında Susuz Göleti olarak bilinen Göksu Parkı bu şekildeydi.

Ankaralı izleyiciler yorumlarda ikiye bölündü. Kimileri şimdiki halini överken kimileri ise eski halini özlediğini dile getirdi.

Ankaralı izleyiciler yorumlarda ikiye bölündü. Kimileri şimdiki halini överken kimileri ise eski halini özlediğini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın