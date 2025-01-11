Annesinin Doğum Çatlaklarını Gören Dünyalar Tatlısı Çocuk: “Keşke Babam Çatlasaydı”

@beyzaaayg adlı içerik üreticisi 3 yaşındaki oğluyla aralarında geçen bir sohbeti paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı oğlu, doğum çatlaklarını görünce çok üzülmüştü. Verdiği tepki ise hem annesini hem de bizleri güldürdü. Erkek çocuklarının annelerine olan aşkını da bir örnekle daha görmüş olduk. Gelin detaylara geçelim.