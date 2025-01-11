Annesinin Doğum Çatlaklarını Gören Dünyalar Tatlısı Çocuk: “Keşke Babam Çatlasaydı”

@beyzaaayg adlı içerik üreticisi 3 yaşındaki oğluyla aralarında geçen bir sohbeti paylaşmasıyla viral oldu. Dünyalar tatlısı oğlu, doğum çatlaklarını görünce çok üzülmüştü. Verdiği tepki ise hem annesini hem de bizleri güldürdü. Erkek çocuklarının annelerine olan aşkını da bir örnekle daha görmüş olduk. Gelin detaylara geçelim.
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Annesinin doğum çatlaklarını gören tatlı çocuk, “keşke babam çatlasaydı” demişti.
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Ve annesine kıyamadığını da dile getirmişti. İkiliyi öyle sevgi dolu görünce tebessüm etmemek elde değildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ayy koptum 😅😅
Baba şuan herşeyden habersiz TV izliyor 😂😂