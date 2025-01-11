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Yılbaşı Gecesi İçin Havaalanına Giden Kadın Acenta Çalışanının Seçtiği Ülkeye Plansız Bir Seyahat Yaptı

Yılbaşı Gecesi İçin Havaalanına Giden Kadın Acenta Çalışanının Seçtiği Ülkeye Plansız Bir Seyahat Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.01.2025 - 16:31

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@ozgezeynepsayman adlı içerik üreticisi yılbaşı gecesine dair paylaşımıyla Instagram’da viral oldu. Seyahat etmeyi seven kadın yıllardır hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirmişti. O da plansız plan yapmaktı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de imreneceğine eminiz.

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Valizini hazırlayıp havaalanına giden kadın, ilk 15 uçuşu kağıda yazarak seyahat acentasındaki çalışandan seçmesini istemişti.

Valizini hazırlayıp havaalanına giden kadın, ilk 15 uçuşu kağıda yazarak seyahat acentasındaki çalışandan seçmesini istemişti.

Çalışanın seçtiği kağıtta Berlin yazıyordu. Biletini alıp Berlin’e giden kadın yeni yıla böyle güzel bir giriş yapmış oldu.

Çalışanın seçtiği kağıtta Berlin yazıyordu. Biletini alıp Berlin’e giden kadın yeni yıla böyle güzel bir giriş yapmış oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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