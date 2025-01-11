Yılbaşı Gecesi İçin Havaalanına Giden Kadın Acenta Çalışanının Seçtiği Ülkeye Plansız Bir Seyahat Yaptı

@ozgezeynepsayman adlı içerik üreticisi yılbaşı gecesine dair paylaşımıyla Instagram’da viral oldu. Seyahat etmeyi seven kadın yıllardır hayalini kurduğu bir şeyi gerçekleştirmişti. O da plansız plan yapmaktı. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de imreneceğine eminiz.