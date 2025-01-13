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3.5 Yıl Sonra Türkiye’ye Dönen Gencin Ailesine Sürprizi Duygulandırdı

3.5 Yıl Sonra Türkiye’ye Dönen Gencin Ailesine Sürprizi Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 08:50

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@nehirsahin aslı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç kadın, ailesine yaptığı sürprizi paylaştı. 3.5 yıldır Amerika’da olan kadın Türkiye’ye gelişini ailesine haber vermemiş ve sürpriz yapmıştı. O anları izlerken bizler de duygularına ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın herkese toplu sürpriz yapmayı planlamıştı ancak yalnızca annesi evdeydi.

Genç kadın herkese toplu sürpriz yapmayı planlamıştı ancak yalnızca annesi evdeydi.

O yüzden geldiğini öğrenecek ilk şanslı annesi oldu. Ardından ise kardeşi ve babası da geldi.

O yüzden geldiğini öğrenecek ilk şanslı annesi oldu. Ardından ise kardeşi ve babası da geldi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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