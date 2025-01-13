3.5 Yıl Sonra Türkiye’ye Dönen Gencin Ailesine Sürprizi Duygulandırdı

@nehirsahin aslı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç kadın, ailesine yaptığı sürprizi paylaştı. 3.5 yıldır Amerika’da olan kadın Türkiye’ye gelişini ailesine haber vermemiş ve sürpriz yapmıştı. O anları izlerken bizler de duygularına ortak olduk. Gelin detaylara geçelim.