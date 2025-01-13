Piknik Yaparken Pul Biberi Unutunca Çareyi Drone’da Buldu: Amca Drone ile Pul Biber Gönderdi

@sametkacak01 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi drone ile kaydettiği görüntüleri paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Mangal yakmak için piknik alanına gelen içerik üreticisi pul biberi unutunca karşılarında piknik yapanlara ufak bir mesaj gönderdi. Bu mesajı da drone ile gönderince ortaya alışık olmadığımız görüntüler çıktı. Gelin detaylara geçelim.