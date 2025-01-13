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Piknik Yaparken Pul Biberi Unutunca Çareyi Drone’da Buldu: Amca Drone ile Pul Biber Gönderdi

Piknik Yaparken Pul Biberi Unutunca Çareyi Drone’da Buldu: Amca Drone ile Pul Biber Gönderdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 12:45

İçerik Devam Ediyor

@sametkacak01 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi drone ile kaydettiği görüntüleri paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Mangal yakmak için piknik alanına gelen içerik üreticisi pul biberi unutunca karşılarında piknik yapanlara ufak bir mesaj gönderdi. Bu mesajı da drone ile gönderince ortaya alışık olmadığımız görüntüler çıktı. Gelin detaylara geçelim.

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Kağıda pul biber istediğini yazan içerik üreticisi drone ile amcalara yolladı.

Kağıda pul biber istediğini yazan içerik üreticisi drone ile amcalara yolladı.

Notu okuyan amca içerik üreticisini kırmadı ve drone’a toz biberleri koyarak onlara yolladı.

Notu okuyan amca içerik üreticisini kırmadı ve drone’a toz biberleri koyarak onlara yolladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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