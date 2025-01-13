Dedesinin 89. Yaşı İçin Pastaya 89 Mum Koydu: Ortalık Az Kalsın Alev Alacaktı

@zeynepsvl1 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç dedelerine doğum günü için hazırladıkları sürprizi paylaştı. Yurt dışında benzeri paylaşımları sık sık görüyoruz işte bir örnek de bizden geldi. Dedeleri 89. yaşına giriyordu. Onlar da pastaya 89 tane mum koymaya karar verdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
89 mumun hepsini yakınca pasta değil de minik bir alev topu oluşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dedesi pastayı görünce nasıl üfleyeceğini bilemedi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın