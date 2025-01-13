Dedesinin 89. Yaşı İçin Pastaya 89 Mum Koydu: Ortalık Az Kalsın Alev Alacaktı

@zeynepsvl1 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç dedelerine doğum günü için hazırladıkları sürprizi paylaştı. Yurt dışında benzeri paylaşımları sık sık görüyoruz işte bir örnek de bizden geldi. Dedeleri 89. yaşına giriyordu. Onlar da pastaya 89 tane mum koymaya karar verdi. Gelin detaylara geçelim.