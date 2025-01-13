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Dedesinin 89. Yaşı İçin Pastaya 89 Mum Koydu: Ortalık Az Kalsın Alev Alacaktı

Dedesinin 89. Yaşı İçin Pastaya 89 Mum Koydu: Ortalık Az Kalsın Alev Alacaktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 13:56

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@zeynepsvl1 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç dedelerine doğum günü için hazırladıkları sürprizi paylaştı. Yurt dışında benzeri paylaşımları sık sık görüyoruz işte bir örnek de bizden geldi. Dedeleri 89. yaşına giriyordu. Onlar da pastaya 89 tane mum koymaya karar verdi. Gelin detaylara geçelim.

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89 mumun hepsini yakınca pasta değil de minik bir alev topu oluşmuştu.

89 mumun hepsini yakınca pasta değil de minik bir alev topu oluşmuştu.

Dedesi pastayı görünce nasıl üfleyeceğini bilemedi.

Dedesi pastayı görünce nasıl üfleyeceğini bilemedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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