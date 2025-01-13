Dünyalar Tatlısı Kızını Güldürebilmek İçin Şaklabanlıklar Yapan Baba Kalpleri Eritti

Ebeveynler için bebeklerinin gülmesi kadar güzel bir şey yok. Onların en alakasız şeylere bile bi’ tebessümüyle dünyamız güzelleşiyor. Bir baba da tatlı kızını güldürebilmek için yaptığı şaklabanlıkları kayda alarak paylaştı. Dünya genelinde viral olan videoyu izlerken içimiz eridi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Yalnızca bir çorap kullanarak kızını gülme krizlerine sokan baba bizlere de tebessüm ettirdi.
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Bu pozitif anlar sizlerin de gününü güzelleştirecek!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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