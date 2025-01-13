İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Bize ev sahipliği yapan Dünya, ne kadar etkileyici değil mi? Bizler 'dünya telaşıyla' geçip gitsek de o var olan güzelliğini korumaya devam ediyor. Peki dünyamızı daha yakından tanımak, ona farklı bir gözle bakmak istemez miydiniz? Birazda göreceğiniz haritalara, daha önce denk gelmediğinize eminiz.
Gelin, hayata bakışınızı değiştirecek 10 haritaya bakalım!
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1. Enlemlere göre bayraklardaki ortalama renkler
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2. Ülkelerin harita üzerindeki boyutlarının ve gerçek boyutlarının karşılaştırması
3. Ülkemizin etrafındaki ülkelerin alfabelerinin birbirinden farklı oluşuna dikkat etmiş miydiniz?
4. Afrika'nın gerçek boyutlarına hangi ülkeler sığar?
5. Avrupa'daki ortalama tren hızları
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6. Central Park'ın ortasında gördüğünüz o çizim, aslında Vatikan!
7. Pazar günü marketler açık mı?
8. Fransız Devrimi'nden önce Avrupa haritası
9. Rusya'nın topoğrafyası
10. 1000 kişi başına düşen ev kedisi sayısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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