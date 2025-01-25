2025 Oscar Adayları Açıklandı! En İyi Film, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Oscar Adayları Kim?
2025 Oscar Adayları Açıklandı! En İyi Film, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Oscar Adayları Kim?
Kaliforniya'da kurulan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 1929 yılından beri dağıtılan Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği ödül töreninin oylamalar bu yıl ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen yangın faciası nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları 23 Ocak'ta belli oldu. Peki, 2025 Oscar Adayları kimler oldu?
İşte detaylar...
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Sanat camiasının heyecanlı bekleyişini başlatan Oscar Ödülleri’nin bu yıl 97'ncisi düzenlenecek!
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Netflix imzalı Emilie Perez filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 13 adaylık ile Oscar Adayları arasında dikkatleri üzerine topladı.
En İyi Film
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
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En İyi Yönetmen
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Sinematografi
En İyi Uyarlama Senaryo
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En İyi Orijinal Senaryo
En İyi Kurgu
En İyi Görüntü Efekt
En İyi Uluslararası Film
En İyi Kısa Animasyon Filmi
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En İyi Animasyon Filmi
En İyi Kısa Live Action Filmi
En İyi Belgesel Filmi
En İyi Kısa Belgesel Filmi
En İyi Görüntü Yönetmenliği
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En İyi Görsel Efekt
En İyi Orijinal Şarkı
En İyi Kostüm Tasarımı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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