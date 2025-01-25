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2025 Oscar Adayları Açıklandı! En İyi Film, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Oscar Adayları Kim?

2025 Oscar Adayları Açıklandı! En İyi Film, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Oscar Adayları Kim?

Oscar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 20:08

Kaliforniya'da kurulan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 1929 yılından beri dağıtılan Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği ödül töreninin oylamalar bu yıl ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen yangın faciası nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları 23 Ocak'ta belli oldu. Peki, 2025 Oscar Adayları kimler oldu? 

İşte detaylar...

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Sanat camiasının heyecanlı bekleyişini başlatan Oscar Ödülleri’nin bu yıl 97'ncisi düzenlenecek!

Sanat camiasının heyecanlı bekleyişini başlatan Oscar Ödülleri’nin bu yıl 97'ncisi düzenlenecek!

Enlerin belli olacağı ödül törenini bu yıl ABD’li talk şov sunucusu Conan O'Brien sunacak. 97. Oscar Ödülleri ise Los Angeles'ta düzenlenecek. 2 Mart 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan törende ödüller sahiplerini bulacak.

Netflix imzalı Emilie Perez filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 13 adaylık ile Oscar Adayları arasında dikkatleri üzerine topladı.

Netflix imzalı Emilie Perez filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 13 adaylık ile Oscar Adayları arasında dikkatleri üzerine topladı.

10 adaylık alan The Brutalist ve Wicked da öne çıkan adaylar arasında yerini aldı. Demi Moore, Zoe Saldaña ve Isabella Rossellini gibi 13 isim ise ilk kez Oscar adayı gösterilen oyuncular arasındaydı. 

İşte 2025 Oscar Ödülleri adayları...

En İyi Film

En İyi Film

  • Anora

  • The Brutalist

  • A Complete Unknown

  • Conclave

  • Dune: Part Two

  • Emilia Pérez

  • I’m Still Here

  • Nickel Boys

  • The Substance

  • Wicked

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Cynthia Erivo, Wicked

  • Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

  • Mikey Madison, Anora

  • Demi Moore, The Substance

  • Fernanda Torres, I’m Still Here

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Adrien Brody, The Brutalist

  • Timothée Chalamet, A Complete Unknown

  • Colman Domingo, Sing Sing

  • Ralph Fiennes, Conclave

  • Sebastian Stan, The Apprentice

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En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

  • Sean Baker, Anora

  • Brady Corbet, The Brutalist

  • James Mangold, A Complete Unknown

  • Jacques Audiard, Emilia Pérez

  • Coralie Fargeat, The Substance

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Yura Borisov, Anora

  • Kieran Culkin, A Real Pain

  • Edward Norton, A Complete Unknown

  • Guy Pearce, The Brutalist

  • Jeremy Strong, The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Monica Barbaro, A Complete Unknown

  • Ariana Grande, Wicked

  • Felicity Jones, The Brutalist

  • Isabella Rossellini, Conclave

  • Zoe Saldana, Emilia Pérez

En İyi Sinematografi

En İyi Sinematografi

  • The Brutalist

  • Conclave

  • Nosferatu

  • Dune: Part 2

  • Wicked

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

  • A Complete Unknown

  • Conclave

  • Emiliz Perez

  • Nickel Boys

  • Sing Sing

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En İyi Orijinal Senaryo

En İyi Orijinal Senaryo

  • Anora

  • The Brutalist

  • A Real Pain

  • September 5

  • The Substance

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu

  • Anora

  • The Brutalist

  • Conclave

  • Emilia Perez

  • Wicked

En İyi Görüntü Efekt

En İyi Görüntü Efekt

  • Alien: Romulus

  • Better Man

  • Dune: Part 2

  • Kingdom of the Planet of the Apes

  • Wicked

En İyi Uluslararası Film

En İyi Uluslararası Film

  • I'm Still Here

  • The Girl With The Needle

  • Emilia Perez

  • The Seed of the Sacred Fig

  • Flow

En İyi Kısa Animasyon Filmi

En İyi Kısa Animasyon Filmi

  • Beautiful Men

  • In the Shadow of Cypress

  • Magic Candies

  • Wander to Wonder

  • Yuck!

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En İyi Animasyon Filmi

En İyi Animasyon Filmi

  • Flow

  • Memoirs of A Snail

  • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

  • Inside Out 2

  • The Wild Robot

En İyi Kısa Live Action Filmi

En İyi Kısa Live Action Filmi

  • A Lien

  • Anuja

  • I’m Not a Robot 

  • The Last Ranger

  • The Man Who Could Not Remain Silent

En İyi Belgesel Filmi

En İyi Belgesel Filmi

  • Black Box Diaries

  • No Other Land

  • Porcelain War

  • Soundtrack to a Coup d’Etat

  • Sugarcane

En İyi Kısa Belgesel Filmi

En İyi Kısa Belgesel Filmi

  • Death by Numbers

  • I Am Ready, Warden

  • Incident

  • Instruments of a Beating Heart

  • The Only Girl in the Orchestra

En İyi Görüntü Yönetmenliği

En İyi Görüntü Yönetmenliği

  • The Brutalist

  • Dune: Part Two

  • Emilia Pérez

  • Maria

  • Nosferatu

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En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

  • Alien: Romulus

  • Better Man

  • Dune: Part Two

  • Kingdom of the Planet of the Apes

  • Wicked

En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Şarkı

  • “El Mal”- Emilia Pérez

  • “Mi Camino” - Emilia Pérez

  • “Like a Bird” - Sing Sing

  • “The Journey” - The Six Triple Eight

  • “Never Too Late”- Elton John: Never Too Late

En İyi Orijinal Film Müziği

  • Daniel Blumberg, The Brutalist

  • Volker Bertelmann, Conclave

  • Clément Ducol and Camille, Emilia Pérez

  • John Powell and Stephen Schwartz, Wicked

  • Kris Bowers, The Wild Robot

En İyi Ses

  • A Complete Unknown

  • Dune: Part Two

  • Emilia Pérez

  • Wicked

  • The Wild Robot

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

  • A Complete Unknown

  • Conclave

  • Gladiator II

  • Nosferatu

  • Wicked

En İyi Yapım Tasarımı

  • The Brutalist

  • Conclave

  • Dune: Part Two

  • Nosferatu

  • Wicked

En İyi Saç ve Makyaj

  • A Different Man

  • Emilia Pérez

  • Nosferatu

  • The Substance

  • Wicked

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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