2025 Oscar Adayları Açıklandı! En İyi Film, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu Oscar Adayları Kim?

Kaliforniya'da kurulan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 1929 yılından beri dağıtılan Oscar ödülleri için geri sayım başladı. Film dünyasının enlerinin seçildiği ödül töreninin oylamalar bu yıl ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen yangın faciası nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları 23 Ocak'ta belli oldu. Peki, 2025 Oscar Adayları kimler oldu?

İşte detaylar...