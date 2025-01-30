Türkiye Trafikteki Kibarlığıyla Dünyada Üçüncü Oldu

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirde yaşayanların en büyük sorunlarından biri de trafik. En sakin insanı bile çileden çıkartan İstanbul trafiği dillere destan olurken ülke genelinde sabırsız sürücüler, magandalar sık sık gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Durum böyleyken dünya genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçları şaşırttı.

DiscoverCars.com tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler belli oldu. Turist deneyimine dayandırılan bu araştırmada Kıbrıs ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 8.73 puanla listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.

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