Türkiye Trafikteki Kibarlığıyla Dünyada Üçüncü Oldu
Türkiye Trafikteki Kibarlığıyla Dünyada Üçüncü Oldu
Özellikle İstanbul gibi büyükşehirde yaşayanların en büyük sorunlarından biri de trafik. En sakin insanı bile çileden çıkartan İstanbul trafiği dillere destan olurken ülke genelinde sabırsız sürücüler, magandalar sık sık gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Durum böyleyken dünya genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçları şaşırttı.
DiscoverCars.com tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en kibar sürücülerine sahip ülkeler belli oldu. Turist deneyimine dayandırılan bu araştırmada Kıbrıs ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 8.73 puanla listenin üçüncü sırasında kendisine yer buldu.
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Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul trafiğiyle de dillere düşmüş durumda. 7/24 trafik yoğunluğuna sahip megakentte sürücü olmak da sağlam psikoloji gerektiriyor. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar olarak sürücülerin nezaketsizliğini hep dile getirmişizdir.
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Sık sık haberlerde trafik kavgalarına, sabırsız sürücülere, magandalara şahit olurken dünya genelinde yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça şaşırttı.
"Türkiye, en kibar sürücülere sahip üçüncü ülke."
Araştırmada ‘en az kibar sürücülere sahip ülkeler’ ise Fas, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Sicilya ve Florida oldu. Turistler bu ülkelerde sürücülerin genellikle sabırsız ve hızlı olmasından dolayı şikayet etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sanırım bizim sürücüler "kötü puan vereni skerek öldürürüz" diye tehdit etmişler, bunun başka bir açıklaması olamaz.
Tabii tabii, mesela pendik, namı diğer, nazik sürücülerin diyarı.