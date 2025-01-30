Cevabı Şaşırtıcı: Bir Yılan Kendini Isırırsa Zehri Onu Öldürür mü?

Yılanlar, doğadaki en etkileyici avcılardan biridir. Zehirli olanları, avlarını saniyeler içinde etkisiz hale getirebilir. Fakat akıllara ilginç bir soru geliyor: Kendi zehirlerine maruz kalsalar ne olurdu? Bu durum onların hayatta kalmasını nasıl etkilerdi? Gerçek cevap, tahmin ettiğinizden çok daha ilginç olabilir!