Sebebi Çok Üzücü: Arılar Bizi Soktuktan Sonra Neden Hemen Ölür?

Bal arıları sizi soktuktan sonra neden ölür hiç düşündünüz mü? Diğer arılar ve eşek arıları tekrar tekrar sokabilirken, bal arıları neden tek bir sokmada hayatını kaybediyor? Aslında bunun tamamen biyolojik bir nedeni var. Üstelik olay sandığınızdan çok daha acı bir şekilde gerçekleşiyor. İşte arıların dramatik sonunun ardındaki gerçek...