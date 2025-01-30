İnternet Alışverişinde İade Kargolar Firma Sahiplerini İsyan Ettirdi: Kısıtlama Getirilmesini İstediler
İnternet Alışverişinde İade Kargolar Firma Sahiplerini İsyan Ettirdi: Kısıtlama Getirilmesini İstediler
Firmalar iade kargolardan yaka silkmeye başladı. Lojistik, iş gücü ve maliyetlerin iade edilen kargolarla arttığını dile getiren e-ticaret firmaları kargo iadesine kısıtlama getirilmesini talep etti. Sektör temsilcileri “Gönderdiğimiz abiye ürünler o gün düğünde giyilip tekrar bize iade ediliyor. Günlük zararımız kargodan on bin lira” dedi.
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İnternetten alışveriş yapmanın avantajlarından biri de iade kolaylığı. Birçok e-ticaret firması herhangi bir koşul aramaksızın iadeleri anında kabul ediyor. Ancak iade kargolar işletme sahipleri için kabus olmaya başladı.
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E-ticaret firmaları, lojistik, iş gücü ve maliyetlerin arttığını öne sürerek iade kargolara kısıtlama getirilmesini talep ediyor.
"Günlük zararımız kargodan on bin lira."
“Abiye ürünler düğünde giyilip geri gönderiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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