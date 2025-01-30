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İnternet Alışverişinde İade Kargolar Firma Sahiplerini İsyan Ettirdi: Kısıtlama Getirilmesini İstediler

İnternet Alışverişinde İade Kargolar Firma Sahiplerini İsyan Ettirdi: Kısıtlama Getirilmesini İstediler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 12:02

Firmalar iade kargolardan yaka silkmeye başladı. Lojistik, iş gücü ve maliyetlerin iade edilen kargolarla arttığını dile getiren e-ticaret firmaları kargo iadesine kısıtlama getirilmesini talep etti. Sektör temsilcileri “Gönderdiğimiz abiye ürünler o gün düğünde giyilip tekrar bize iade ediliyor. Günlük zararımız kargodan on bin lira” dedi.

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İnternetten alışveriş yapmanın avantajlarından biri de iade kolaylığı. Birçok e-ticaret firması herhangi bir koşul aramaksızın iadeleri anında kabul ediyor. Ancak iade kargolar işletme sahipleri için kabus olmaya başladı.

İnternetten alışveriş yapmanın avantajlarından biri de iade kolaylığı. Birçok e-ticaret firması herhangi bir koşul aramaksızın iadeleri anında kabul ediyor. Ancak iade kargolar işletme sahipleri için kabus olmaya başladı.

Tüketiciler sıklıkla iade politikaları kolay olan işletmeleri tercih ediyor. Tüketici hakları çerçevesinde firmaların ücretsiz iade seçeneği müşteri memnuniyetini artıran önemli bir faktör.

E-ticaret firmaları, lojistik, iş gücü ve maliyetlerin arttığını öne sürerek iade kargolara kısıtlama getirilmesini talep ediyor.

E-ticaret firmaları, lojistik, iş gücü ve maliyetlerin arttığını öne sürerek iade kargolara kısıtlama getirilmesini talep ediyor.

Ürünler iade edildiği zaman hemen tekrar satışa konulmuyor. İade edilen ürünlerin yeniden satılabilir duruma getirilmesi için yapılan işlemler de maliyetleri artıran unsurlardan biri.

"Günlük zararımız kargodan on bin lira."

"Günlük zararımız kargodan on bin lira."

E-ticaret firması sahibi Tuğba Ulusan, giyim markası olarak karşılaştıkları en büyük zorluğun kargo kısmı olduğunu ifade etti. Günlük ortalama bin beş yüz kargo çıkardıklarını söyleyen Ulusan, yüzde 10’unun iade olarak döndüğünü söyledi.

Ulusan, “Şu anda da en düşük kargo ücretleri 100 liradan başladığı için bizim ortalama günlük zararımız kargodan on bin lira” dedi.

“Abiye ürünler düğünde giyilip geri gönderiliyor.

“Abiye ürünler düğünde giyilip geri gönderiliyor.

Ulusan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi iadesi olmayan birçok ürün var. İç çamaşırı ve takı gibi. Biz giyim firmaları olarak abiyelerde de iadenin kaldırılmasını istiyoruz. İyi niyetli olan müşteri kadar kötü niyetli müşteriler de maalesef mevcut. Gönderdiğimiz abiye ürünler o gün düğünde giyilip tekrar bize iade ediliyor. Gerek parfüm kokusu, gerek ter kokusu şeklinde geliyor ve biz bunlarla ilgili bir de kuru temizleme maliyetine katlanıyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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