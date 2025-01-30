İnternet Alışverişinde İade Kargolar Firma Sahiplerini İsyan Ettirdi: Kısıtlama Getirilmesini İstediler

E-ticaret firması sahibi Tuğba Ulusan, giyim markası olarak karşılaştıkları en büyük zorluğun kargo kısmı olduğunu ifade etti. Günlük ortalama bin beş yüz kargo çıkardıklarını söyleyen Ulusan, yüzde 10’unun iade olarak döndüğünü söyledi.

Ulusan, “Şu anda da en düşük kargo ücretleri 100 liradan başladığı için bizim ortalama günlük zararımız kargodan on bin lira” dedi.