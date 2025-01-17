Bir Turist Alışveriş Merkezine Yerleştirilen Piyanoyu Çalmak İsteyince Görevliler Tarafından Engellendi

Son dönemde kalabalık mekanlara bırakılan piyanolarla gerçekleştirilen kısa müzik dinletilerine şahit olmuşsunuzdur. Bu piyanoların başına geçen ve çoğunluğu profesyonel müzisyen olmayan kişiler, hünerlerini sergileyerek dinleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturuyor. Bu spontane müzik dinletileri, günlük hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmayı sağlıyor ve insanlara keyifli anlar yaşatıyor. Fakat İzmir'de bir turistin hevesi kursağında kaldı.