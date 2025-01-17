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Bir Turist Alışveriş Merkezine Yerleştirilen Piyanoyu Çalmak İsteyince Görevliler Tarafından Engellendi

Bir Turist Alışveriş Merkezine Yerleştirilen Piyanoyu Çalmak İsteyince Görevliler Tarafından Engellendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 20:41

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Son dönemde kalabalık mekanlara bırakılan piyanolarla gerçekleştirilen kısa müzik dinletilerine şahit olmuşsunuzdur. Bu piyanoların başına geçen ve çoğunluğu profesyonel müzisyen olmayan kişiler, hünerlerini sergileyerek dinleyenlerin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturuyor. Bu spontane müzik dinletileri, günlük hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmayı sağlıyor ve insanlara keyifli anlar yaşatıyor. Fakat İzmir'de bir turistin hevesi kursağında kaldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEViV-PIf1q/
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AVM'deki piyanoyu gören genç hemen başına geçti ve çalmaya başladı.

AVM'deki piyanoyu gören genç hemen başına geçti ve çalmaya başladı.

Kısa sürede insanların da dikkatini toplayan genç görevliler tarafından "Çalmak yasak, süs olarak konuldu" gerekçesiyle engellendi.

Kısa sürede insanların da dikkatini toplayan genç görevliler tarafından "Çalmak yasak, süs olarak konuldu" gerekçesiyle engellendi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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