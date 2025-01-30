30 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2014'te nikah masasına oturduğu Pamir Kıramer ile evliliğini noktalama kararı aldı. Geçtiğimiz gün gündeme Amerika'dan Türkiye'ye yaptığı ani dönüşle düşen Saadet Işıl Aksoy açıklamasıyla adından bahsettirmişti. Ünlü oyuncu, "Buraya temelli geldim, ülkemden kopamadım. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum." şeklinde bir neden sunarken bugün ortaya çıkan haberler kafaları karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Geçen hafta yaptığı hastane paylaşımıyla yürekleri ağızlara getiren Elvin Levinler apar topar ameliyata alındığını açıklamıştı. Oyunculuk kariyerinin ardından şimdilerde adından sosyal medya paylaşımları ve influencer kimliğiyle bahsettiren Levinler sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybettiğini paylaşan isim iyi olduğunu dile getirmesinin ardından kalp rahatsızlığının nedenini de ilk kez açıkladı! Günde birkaç kez içtiği içecek yüzünden doktoru tarafından uyarıldığını söyleyen ismin açıklamasına gelin birlikte bakalım!
Akşam'ın haberine göre, şarkıcı Emrah'ın kiralardan elde ettiği aylık gelir tutarı ağzıları açık bıraktı. Gayrimenkul kralı şarkıcının 300 dairesi olduğu söylenirken aylık gelirinin ise 10 milyon TL olduğu iddia edildi. Birçok ünlü isim gibi yatırım yapan şarkıcının sadece kiralardan elde ettiği tutar duyanları dumura uğrattı! Gelin detaylara birlikte bakalım!
Cemiyetin gözde çifti Hacı ve Nazlı Sabancı, haftalardır babalık davasıyla gündeme geliyor. Konu hakkında "iyiyiz keyfimiz de yerinde" mesajları veren çift meselenin daha fazla konuşulmamasından yana olduğunu her defasında belli ediyor. Fakat Sabancı olduğunuz zaman gündemden uzak durmanız çok mümkün olmuyor tabii! Bugün de gündemimizde Vaniköy'deki lüks yalının detayları var! Hazırsanız gelin sizi küçük bir yalı turuna çıkaralım!
Kızıl Goncalar'da Dr. Levent Alkanlı rolünde izlediğimiz ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, birkaç aydır ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme geliyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz ay sadece menajeri olan abisiyle değil tüm aile fertleriyle bağlantısını koparttığını açıklayan Özcan Deniz, birkaç saat önce de sosyal medya hesaplarına el konulduğunu duyurmuştu. İçindeki öfke dinmeyen ünlü isim, yine abisine zehir zemberek bir göndermede bulunarak konunun alevlenmesine izin verdi!
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Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlanacak. Filmin ilk galası ise bugün! Geçtiğimiz saatlerde Moskova'ya uçan ikili iniş yaptıkları an ülkede yoğun ilgi görmüş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı. Galadan ilk görüntüler az önce fırından taze çıktı! Hande Erçel ve Barış Arduç'un uyumu ise resmen büyüledi. Gelin, beraber inceleyelim!
Gassal dizisindeki şarkı performansıyla büyük beğeni toplayan Şahin Kendirci açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü isim Ferdi Tayfur’un vefatına dair konuşarak duygulandırdı. İçim Yanar şarkısına çok güvendiğini belirten genç yetenek, arabesk müziğe olan sevgisini bir kez daha dile getirdi. “Ferdi Baba arabeskin kralıdır, onu unutturmayacak bir iş yaptığımızı düşünüyorum.” dedi.
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı! 2020 yılında evlendiği Kolombiyalı eşi Madelein Lopez Camelo ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin yeni doğan oğlunun ismi de belli oldu.
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medyada filtre kullandığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor. Instagram’da sıkça filtreli fotoğraflarıyla gündeme gelen 80 yaşındaki Emre, hakkındaki iddialara sert bir yanıt verdi. “Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek eleştirileri umursamadığını belirten Emre, insanların mutsuzluklarını başkalarına saldırarak gidermeye çalıştığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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