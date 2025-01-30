30 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Ocak Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Ayın son günleri gelip çattı! 30 Ocak gecesi Türkiye'nin gündemine oturan önemli haberleri sizin için derledik! Gelin, beraber Perşembe gecesi gözen kaçırdığınız veya yeniden okumak isteyeceğiniz haberlerle 30 Ocak 2025 akşamı neler yaşandığına göz atalım. Acaba, 30 Ocak akşamı Türkiye'de neler oldu?
İşte, 30 Ocak Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken haberleri
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Tele1 ekranlarında Türkiye'nin Gündemi adlı program ile seyirci karşısına çıkan tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı. Gözaltı haberini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden duyurdu ve yaptığı paylaşımla Ör'ün sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı programda 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının önüne geçecek çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "İnşallah 2025 yılı içerisinde belli düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız var." dedi.
Yılbaşı akşamı içerisindeki 56 milyon lira ile birlikte kayıplara karışan Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracı, Kemalpaşa'da terk edilmiş bir şekilde bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonucu, bağ evinin bahçesine gömülmüş 25 milyon Türk lirası bulundu. Olayı gerçekleştiren kişinin ise banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği de öğrenildi.
Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlamasını duyurdu. "Havada koku var" açıklaması ile vatandaşların hava kirliliğine karşı dikkat etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de saat 19.07'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi, Eğriboz olduğu tespit edildi.
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Türk çağdaş müziğinin öncü isimlerinden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde bin 75 hakim ve savcının ataması için kura çekildi. Törende AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kuraya katılan yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı.
İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a "yılın diplomatı" ödülü verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Şubat’ta başlayacak olan elektrik faturalarına ilişkin düzenlemeyi duyurdu. "Çok tüketen, çok ödeyecek" dönemi başlıyor, 600 lira fatura ödeyen aboneler, 2 bin 900 liralık fatura ile karşılaşacak. Doğal gazda ise yeni dönem bu kış başlamayacak.
HSBC çalışanlarına beklenmedik bir müjde verdi. Kıdemden ve ünvandan bağımsız olarak tüm çalışanlarının yıllık izin sürelerini 29 güne, babalık izninin süresini ise 10 günden 4 haftaya çıkardı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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