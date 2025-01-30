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Akademisyen ve Yayıncı Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı! Sosyal Medya Paylaşımı Gerekçe Gösterildi

Akademisyen ve Yayıncı Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı! Sosyal Medya Paylaşımı Gerekçe Gösterildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 23:50

Tele1 programcısı ve akademisye Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı. Yayıncı ve tarihçi Ör'ün gözaltına alınma nedeninin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım olduğu söylendi. Konuya ilişkin ilk açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptı. 

İşte, detaylar...

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Tele1 ekranlarında seyirci ile buluşan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı.

Tele1 ekranlarında seyirci ile buluşan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı.

Gözaltı haberini ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHPİstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Özgür Çelik, Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Özgür Çelik, Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Ör'ün eşiyle görüştüğünü ifade eden Çelik, Çiğdem Bayraktar Ör'ün Vatan Emniyet'e götürüldüğünü de söyledi.

İşte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in o açıklaması 👇

İşte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in o açıklaması 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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