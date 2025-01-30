Akademisyen ve Yayıncı Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı! Sosyal Medya Paylaşımı Gerekçe Gösterildi
Akademisyen ve Yayıncı Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı! Sosyal Medya Paylaşımı Gerekçe Gösterildi
Tele1 programcısı ve akademisye Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı. Yayıncı ve tarihçi Ör'ün gözaltına alınma nedeninin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım olduğu söylendi. Konuya ilişkin ilk açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptı.
İşte, detaylar...
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Tele1 ekranlarında seyirci ile buluşan "Türkiye'nin Gündemi" adlı programın sunucusu tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, gözaltına alındı.
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Özgür Çelik, Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu.
İşte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in o açıklaması 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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