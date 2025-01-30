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Hava Forum Uyardı! İstanbul'da Karbonmonoksit Seviyesinde Ciddi Artış "Havada Koku Var"!

Hava Forum Uyardı! İstanbul'da Karbonmonoksit Seviyesinde Ciddi Artış "Havada Koku Var"!

hava durumu Hava Kirliliği
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 21:27 Son Güncelleme: 30.01.2025 - 21:35

Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden yapılan uyarı ile İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlamasının başladığı belirtildi. Vatandaşlar açık havada yürüyüş yapmak konusunda uyarılırken havada koku olacağı da dile getirildi. Hava kirliliği ise sağlık sorunlarına neden olabilir. 

İşte, detaylar...

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Marmara Bölgesi, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyordu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir de karbonmonoksit patlaması gündeme geldi.

Marmara Bölgesi, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyordu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir de karbonmonoksit patlaması gündeme geldi.

İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, Afrika üzerinden gelen yüksek basınç da etkisini gösterdi.

İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, Afrika üzerinden gelen yüksek basınç da etkisini gösterdi.

Sabah ve akşam saatlerinde sisin etkili olduğu megakentte hava kalitesi ise düşmeye başladı. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, hava kirliliğinin en yoğun olduğu yerlerin Mecidiyeköy, Kağıthane, Uzunçayır, Kartal, Fikirtepe ve Göztepe olacağını belirtti.

Bir açıklama da Hava Forum'dan geldi: "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı."

Bir açıklama da Hava Forum'dan geldi: "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı."

İstanbul'da etkili olan karbonmonoksit patlaması, havada kokuya ve kirliliğe de neden olacak.

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların camları kapatmaları ve açık havada yürüyüşten kaçınmaları söylendi.

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların camları kapatmaları ve açık havada yürüyüşten kaçınmaları söylendi.

İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, karbonmonoksit patlaması nedeniyle baş ağrısı, öksürük ve halsizlik de yaşayabilirler.

İşte, Hava Forum tarafından yapılan uyarı 👇

İşte, Hava Forum tarafından yapılan uyarı 👇
twitter.com
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İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'daki hava kalitesi ölçümleri '2024 yılında karbonmonoksit değerlerinde 2023'e kıyasla yüzde 12 düzelme' görüldüğünü ortaya çıkardı. Hava kirliliğinde en çok artış ise ozonda oldu. İstanbul genelinde 2023 yılı hava kirliliği ozon ortalaması 34,62 µg/m³ iken, 2024 yılı ortalaması 38,07 µg/m³ oldu.

Toros, AA'ya verdiği demeçte 'Havamızın yeterince temiz olduğunu söyleyemeyiz' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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