Hava Forum Uyardı! İstanbul'da Karbonmonoksit Seviyesinde Ciddi Artış "Havada Koku Var"!
Hava Forum Uyardı! İstanbul'da Karbonmonoksit Seviyesinde Ciddi Artış "Havada Koku Var"!
Hava Forum sosyal medya hesabı üzerinden yapılan uyarı ile İstanbul ve çevresinde karbonmonoksit patlamasının başladığı belirtildi. Vatandaşlar açık havada yürüyüş yapmak konusunda uyarılırken havada koku olacağı da dile getirildi. Hava kirliliği ise sağlık sorunlarına neden olabilir.
İşte, detaylar...
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Marmara Bölgesi, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyordu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir de karbonmonoksit patlaması gündeme geldi.
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İstanbul'da görülen sisli ve puslu havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, Afrika üzerinden gelen yüksek basınç da etkisini gösterdi.
Bir açıklama da Hava Forum'dan geldi: "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı."
Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların camları kapatmaları ve açık havada yürüyüşten kaçınmaları söylendi.
İşte, Hava Forum tarafından yapılan uyarı 👇
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İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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