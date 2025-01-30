HSBC'de Çalışanların İzinleri Eşitlendi: Yıllık İzinler 29 Güne Çıkarıldı, Babalık İzni Uzatıldı!
HSBC'de Çalışanların İzinleri Eşitlendi: Yıllık İzinler 29 Güne Çıkarıldı, Babalık İzni Uzatıldı!
HSBC Türkiye çalışanların izinleri ile ilgili önemli bir karar imza attı. Banka bir ilke imza atarak personelin iznini kıdemden ve ünvandan bağımsız olarak eşitledi. Ayrıca babalık iznini de uzattı.
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HSBC Türkiye’de 2025 itibarı ile standart hale gelen tüm yıllık izin sürelerini kıdemden ve ünvandan bağımsız olarak 29 günde eşitledi.
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Ocak 2025 itibarıyla hayata geçirilen bir diğer uygulama ise yeni baba olan çalışanlara sağlanan babalık izni süresinin 10 günden 4 haftaya çıkarılması oldu.
İş-özel yaşam ayrımı yapmadan herkesin tekil bir hayatı olduğuna inandıklarını vurgulayan HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, haberi;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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