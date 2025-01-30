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Ünlü Besteci ve Eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş 104 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ünlü Besteci ve Eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş 104 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.01.2025 - 22:58

Ünlü besteci ve eğitimci, devlet sanatçısı İlhan Usmanbaş 104 yaşında hayatını kaybetti. 2022 yılında ünlü opera sanatçısı eşi Atifet Usmanbaş'ı kaybeden ustanın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği öğrenildi. 

Ünlü Piyanist Fazıl Say, X'ten yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirerek ustasını unutmadı.

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Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü vefat eden Usmanbaş'ın eşi ünlü opera sanatçısı Atifet Usmanbaş'ı da 2022 yılında kaybetmiştik.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü vefat eden Usmanbaş'ın eşi ünlü opera sanatçısı Atifet Usmanbaş'ı da 2022 yılında kaybetmiştik.

Hocasını unutmayan ünlü piyanist Fazıl Say, X'te yaptığı paylaşımla usta sanatçı Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ı anlattı.

Hocasını unutmayan ünlü piyanist Fazıl Say, X'te yaptığı paylaşımla usta sanatçı Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ı anlattı.

'Çok değerli çağdaş bestecimiz İlhan Usmanbaş hocamızı bugün kaybettik. Derin üzüntü duyuyorum. Usmanbaş (1921-2025) 104 yaşındaydı. Pandemi döneminde hocamız ile kaldığı Darüşşafaka Bakımevi'nde buluşmuştuk. O dönemde, Şubat 2021'de onun piyano ve şan eserlerinden oluşan bir albüm yapmıştım' ifadelerini kullanan Fazıl Say, 'İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın ve avangardizmin Türkiye'deki öncülerindendi. Devlet sanatçısı unvanına sahipti. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım. Türkiye için çok önemli bir ses olarak eserleriyle hep yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Işıklarda uyusun, sevgili hocam İlhan Usmanbaş' açıklamasında bulundu.

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Yarın son yolculuğuna uğurlanacak Usmanbaş için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak Usmanbaş için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.

Cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak ve naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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