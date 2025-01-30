İzmir’de Banka Aracından 56 Milyon Lira Çalmışlardı: 4 Kişi Tutuklandı
İzmir’de Banka Aracından 56 Milyon Lira Çalmışlardı: 4 Kişi Tutuklandı
İzmir’de yılbaşı gecesi meydana gelen film gibi hırsızlık olayında Ziraat Bankası’na ait araçtan 56 milyon lira çalınmıştı. Polis ekiplerinin 1 aylık çalışması sonrasında soygunu yapanlar yakalandı. Hırsızlar, çaldıkları paranın bir kısmını bağ evinde toprağa gömmüş. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Ziraat Bankası şubelerinden para toplayan nakil aracı, yılbaşı akşamı içerisindeki 56 milyon lira ile birlikte kayıplara karıştı. Araç sonrasında Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
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Polis ekipleri, nakil aracını kaçıran kişilerin başka bir araca binerek Kemalpaşa ilçesindeki bir bağ evine gidildiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, bağ evinin bahçesine gömülmüş halde 25 milyon Türk lirası bulundu.
Günlerce teknik ve fiziki takibi sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İç Anadolu bölgesinde şüphelileri yakaladı. Araçta yapılan aramada döviz olarak kaçırılmaya çalışan para da ele geçirildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişinin banka çalışanı olduğu, soygunu aile üyeleri ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği, operasyon sonrası araçtaki tüm paranın sorunsuz bir şekilde bankaya teslim edildiği öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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