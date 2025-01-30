Sevtap Parman’dan Üzen Haber: Alzheimer Hastalığına Yakalanmış
Sevtap Parman’dan Üzen Haber: Alzheimer Hastalığına Yakalanmış
Yeşilçam’ın bilinen isimlerinden Sevtap Parman’ın alzheimer hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Parman’ın, annesinin kaybı sonrasında bunalıma girdiği ve sonrasında koyulan alzheimer teşhisi nedeniyle huzur evi tarzı bir klinikte tedavi gördüğü öğrenildi.
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Özellikle 1980’li yıllarda oynadığı filmlerle adından söz ettiren Sevtap Parman’dan sevenlerini üzen haber geldi.
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Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, 2011’de oyunculuğu bırakan Sevtap Parman annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı.
Sevtap Parman, bunalımın etkisiyle 3 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandı.
Kız kardeşi tarafından huzur evi - klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisine devam ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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