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ABD’de Yaşayan Bir Türk Sınır Dışı Olma Konusunda Konuştu: “Kaçak Gelirken Binlerce Dolar Verdik”

ABD’de Yaşayan Bir Türk Sınır Dışı Olma Konusunda Konuştu: “Kaçak Gelirken Binlerce Dolar Verdik”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.01.2025 - 16:00

Görevine yeniden başlayan başkan Trump, Amerika’ya göçü sınırlayabilmek için kaçak göçmenler adına çalışmalara başladı. Amerika’da kaçak yaşayan 80 bin Türk’ün iadesi de söz konusu. Hal böyle olunca bir panik hali yaşandı. Kaçak olarak ABD’de olan bir Türk de konuya dair konuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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Kaçak bir şekilde girebilmek için perişan olduğunu ve çok para harcağını söyleyerek sitem etti.

Kaçak bir şekilde girebilmek için perişan olduğunu ve çok para harcağını söyleyerek sitem etti.

Kendisini kimse haklı bulmadı. “Legal yollara başvurmuş olsaydın” yorumları geldi.

Kendisini kimse haklı bulmadı. “Legal yollara başvurmuş olsaydın” yorumları geldi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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