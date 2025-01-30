ABD’de Yaşayan Bir Türk Sınır Dışı Olma Konusunda Konuştu: “Kaçak Gelirken Binlerce Dolar Verdik”

Görevine yeniden başlayan başkan Trump, Amerika’ya göçü sınırlayabilmek için kaçak göçmenler adına çalışmalara başladı. Amerika’da kaçak yaşayan 80 bin Türk’ün iadesi de söz konusu. Hal böyle olunca bir panik hali yaşandı. Kaçak olarak ABD’de olan bir Türk de konuya dair konuştu.