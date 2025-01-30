ABD’de Yaşayan Bir Türk Sınır Dışı Olma Konusunda Konuştu: “Kaçak Gelirken Binlerce Dolar Verdik”
ABD’de Yaşayan Bir Türk Sınır Dışı Olma Konusunda Konuştu: “Kaçak Gelirken Binlerce Dolar Verdik”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaçak bir şekilde girebilmek için perişan olduğunu ve çok para harcağını söyleyerek sitem etti.
Kendisini kimse haklı bulmadı. “Legal yollara başvurmuş olsaydın” yorumları geldi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın