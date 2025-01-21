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Yemin Töreninin Ardından İlk İmza! Trump'ın Göç Kararnamesiyle "80 Bin Kaçak Türk Vatandaşı İade Edilebilir"

Yemin Töreninin Ardından İlk İmza! Trump'ın Göç Kararnamesiyle "80 Bin Kaçak Türk Vatandaşı İade Edilebilir"

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 15:47

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin töreni ile görevine resmen başladı. Trump, görevine kritik kararnamelere imza atarak başladı. Amerika'ya göçü sınırlamayı amaçlayan 47. başkanın kaçak göçmenlerle mücadelesi başladı. Şimdi, 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi söz konusu olabilir. NTV'nin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verilerine göre sayı daha fazla da olabilir. 

İşte, detaylar...

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Tüm dünyanın yakından takip ettiği yemin töreninin ardından ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak tarihinde saat 20.00 civarında resmen göreve başladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği yemin töreninin ardından ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak tarihinde saat 20.00 civarında resmen göreve başladı.

Trump'ın ilk icraatı, 'Güney sınırındaki işgalin sona erdiğinden' emin olana dek sürecek kacak göçmenlerle mücadele sürecini başlatmak oldu. Kaçak göçmenleri 'geri gönderme ve uzaklaştırma' yetkisi veren bir kararname imzaladı.

Trump, doğumla vatandaşlık hakkına da son vermeyi planlıyor!

Trump, doğumla vatandaşlık hakkına da son vermeyi planlıyor!

Konuya ilişkin emir veren Trump'ın Amerika'da yaşayan belgesiz göçenlerin çocuklarının doğumla birlikte vatandaşlık sahibi olmasını engellemeye çalıştığı düşünülüyor.

NTV'nin haberine göre, kararname ile 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi de söz konusu!

NTV'nin haberine göre, kararname ile 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi de söz konusu!

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’ne (CBP) ait resmi veriler bir hayli dikkat çekici. Ocak 2021 ila Ağustos 2024 tarihileri arasında 55 bin 808 Türkiye vatandaşı Kanada ve Meksika üzerinden kaçak yollarla Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaptı.

Kaynak

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 bin 151 kaçak göçmen, ülkeye kaçak olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı ve "kamp" adı verilen tutukevlerine gönderildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 bin 151 kaçak göçmen, ülkeye kaçak olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı ve "kamp" adı verilen tutukevlerine gönderildi.

Sığınmacılar, gözaltının ardından ABD'ye iltica talebiyle mahkemeye çıkarılıyor. Eğer talep kabul edilirse, göçmenler birkaç ay içerisinde serbest bırakılıyor. 

NTV'de yer alan habere göre, ülkedeki Türkiye'den göç eden kaçak sayısının 80 bini geçtiği tahmin ediliyor. Şimdi Trump'ın kararı ile binlerce kaçak Türk göçmen sınır dışı edilebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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