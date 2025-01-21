Yemin Töreninin Ardından İlk İmza! Trump'ın Göç Kararnamesiyle "80 Bin Kaçak Türk Vatandaşı İade Edilebilir"
Yemin Töreninin Ardından İlk İmza! Trump'ın Göç Kararnamesiyle "80 Bin Kaçak Türk Vatandaşı İade Edilebilir"
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin töreni ile görevine resmen başladı. Trump, görevine kritik kararnamelere imza atarak başladı. Amerika'ya göçü sınırlamayı amaçlayan 47. başkanın kaçak göçmenlerle mücadelesi başladı. Şimdi, 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi söz konusu olabilir. NTV'nin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verilerine göre sayı daha fazla da olabilir.
İşte, detaylar...
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Tüm dünyanın yakından takip ettiği yemin töreninin ardından ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak tarihinde saat 20.00 civarında resmen göreve başladı.
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Trump, doğumla vatandaşlık hakkına da son vermeyi planlıyor!
NTV'nin haberine göre, kararname ile 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi de söz konusu!
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 bin 151 kaçak göçmen, ülkeye kaçak olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı ve "kamp" adı verilen tutukevlerine gönderildi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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