Yemin Töreninin Ardından İlk İmza! Trump'ın Göç Kararnamesiyle "80 Bin Kaçak Türk Vatandaşı İade Edilebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin töreni ile görevine resmen başladı. Trump, görevine kritik kararnamelere imza atarak başladı. Amerika'ya göçü sınırlamayı amaçlayan 47. başkanın kaçak göçmenlerle mücadelesi başladı. Şimdi, 80 bin kaçak Türk vatandaşının iadesi söz konusu olabilir. NTV'nin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin (CBP) resmi verilerine göre sayı daha fazla da olabilir.

İşte, detaylar...