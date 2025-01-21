Astrolog Dinçer Güner'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın Yemin Törenine Özel Harita Geldi "Tüm Dünya Değişecek"

Güner, bu Venüs'ü şöyle tanımlıyor, 'Satürn’ün kollarından çıkıp Neptün’ün kollarına doğru yelken açmış bir Venüs!' Bu astrolojik olay ise Trump'ın kuralların, kısıtlama ve sınırların dışına çıkacağını gösteriyor.

Sağ gösterip sol vurabilir Trump, fazla idealist bir tutum sergileyebilir ve gerçekçi olmayan hedefler de belirleyebilir.