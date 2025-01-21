Astrolog Dinçer Güner'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın Yemin Törenine Özel Harita Geldi "Tüm Dünya Değişecek"
Astrolog Dinçer Güner'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın Yemin Törenine Özel Harita Geldi "Tüm Dünya Değişecek"
Tüm dünyanın gündeminde yerini alan ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın yemin töreni ve göreve başladığı anların astrolojik incelemesi geldi! Ünlü astrolog Dinçer Güner, ABD'nin 47. Başkanı'nın görev süreci boyunca olacakları anlattı. Savaştan uzaylılara, skandallardan kripto para piyasasına her konuda dikkat çeken öngörülerde bulundu. Tüm dünyada köklü bir değişime işaret eden yemin töreni haritasında dünyanın bilmesi gereken şeyler var!
İşte, detaylar...
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başladı!
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Tüm dünyanın anbean takip ettiği tören, Melania Trump'ın koca şapkası, Elon Musk'ın çılgın hareketleri, dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in görüntüleri ile de çok konuşuldu!
Ünlü astrolog Dinçer Güner, "Amerika'nın Trump ile sınavı: 2. raund" diyerek Trump'ın yemin ettiği anın haritasını çıkardı.
Donald Trump'ın yemin ettiği anın haritasına göre, "gökyüzünde asi ruhlu gezegen Uranüs ile beraber Boğa burcu yükseliyor."
Uranüs burada; sıra dışı olanı, skandalları, sürprizleri, dijital ve teknolojik konuları, uzay ve uzaylıları işaret ediyor olabilir!
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Tabii Uranüs'ün beklenmedik yanları da var gündemimizde: Para, istikrar, toprak ve düzen...
Belki de her şey Trump'ın planladığı gibi gitmeyebilir!
Haritaya göre, Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs ise 11. evde balık burcunda yer alıyor: Venüs'ün duruşu Trump'ın parlemento ile uyumunu belirliyor.
Ünlü astrolog, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clintonoval döneminde yaşanan Oval Ofis skandallarını hatırlatıyor.
Sırada 10. ev var: Acaba Trump nasıl bir yönetim politikası izleyecek ve toplumsal imajı nasıl olacak?
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"Ben ne istersem ben ne dersem o olur sadece!"
Parlemento ile sık sık ters düşmesi de beklenen Trump'ı zor günler de bekliyor!
İç ve dış ilişkiler konusunda ders alacak Trump!
Trump'tan kripto haberi bekleyenler, törenin ardından umutsuzluğa kapılmışlardı: Ancak onara da iyi haber var!
Dünyanın tüm düzeni ve kuralları değişmek üzere!
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İşte, ünlü astrolog Dinçer Güner'in çıkardığı yemin anı haritası 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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