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Astrolog Dinçer Güner'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın Yemin Törenine Özel Harita Geldi "Tüm Dünya Değişecek"

Astrolog Dinçer Güner'den ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın Yemin Törenine Özel Harita Geldi "Tüm Dünya Değişecek"

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 13:03

Tüm dünyanın gündeminde yerini alan ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın yemin töreni ve göreve başladığı anların astrolojik incelemesi geldi! Ünlü astrolog Dinçer Güner, ABD'nin 47. Başkanı'nın görev süreci boyunca olacakları anlattı. Savaştan uzaylılara, skandallardan kripto para piyasasına her konuda dikkat çeken öngörülerde bulundu. Tüm dünyada köklü bir değişime işaret eden yemin töreni haritasında dünyanın bilmesi gereken şeyler var! 

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İşte, detaylar...

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başladı!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başladı!

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Tüm dünyanın anbean takip ettiği tören, Melania Trump'ın koca şapkası, Elon Musk'ın çılgın hareketleri, dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in görüntüleri ile de çok konuşuldu!

Tüm dünyanın anbean takip ettiği tören, Melania Trump'ın koca şapkası, Elon Musk'ın çılgın hareketleri, dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in görüntüleri ile de çok konuşuldu!

Tabii gecenin konuşulmayanlarını ve yemin töreninin astrolojik boyutu da vardı! Trump'ın başkanlık dönemi boyunca nasıl bir yol izleyeceğini ise ünlü astrolog yorumladı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, "Amerika'nın Trump ile sınavı: 2. raund" diyerek Trump'ın yemin ettiği anın haritasını çıkardı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, "Amerika'nın Trump ile sınavı: 2. raund" diyerek Trump'ın yemin ettiği anın haritasını çıkardı.

Güner, 20 Ocak günü Washington saatine göre öğlen 12:02’de olanların geleceğe nasıl etki edeceğini bir bir anlattı. Güner'in analizleri son derece dikkat çekiciydi. Sahi, Trump 2. başkanlık görevinde nasıl bir yol izleyecek? 

Gelin öğrenelim 👇

Donald Trump'ın yemin ettiği anın haritasına göre, "gökyüzünde asi ruhlu gezegen Uranüs ile beraber Boğa burcu yükseliyor."

Donald Trump'ın yemin ettiği anın haritasına göre, "gökyüzünde asi ruhlu gezegen Uranüs ile beraber Boğa burcu yükseliyor."

Ünlü astroloğa göre bu durum hem beklenen hem de ilginç karşılanabilecek detaylar hakkında ipucu veriyor. Sıra dışılık ve skandallar, ekonomi ve teknoloji... gündeme geliyor. 

Peki, Trump'ın yemin ettiği anın haritasında Uranüs neyi sembolize ediyor?

Uranüs burada; sıra dışı olanı, skandalları, sürprizleri, dijital ve teknolojik konuları, uzay ve uzaylıları işaret ediyor olabilir!

Güner'e göre farklı konular, aniden gelişen olaylar, isyanlar ve grevler de var bu temada. Öte yandan, 'Trump’ı düşündüğümüzde kendisi hal ve hareketleri ile, saçları ile, yaptığı espriler ile ve ilginç çıkışları ile tam bir Uranüsyen karakter' diyor Güner.

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Tabii Uranüs'ün beklenmedik yanları da var gündemimizde: Para, istikrar, toprak ve düzen...

Tabii Uranüs'ün beklenmedik yanları da var gündemimizde: Para, istikrar, toprak ve düzen...

Boğa burcunun para, düzen ve istikrar ile ilgili olduğunu zaten biliyoruz. Ancak bu durumun Amerika'ya etkisini düşündüğümüzde, Trump'ın ülkede istikrar sağlamak için harekete geçeceği düşünülebilir. Alacağı finansal aksiyomlara, teknoloji, dijital dünya ve uzayla ilgili konulara da işaret eder. Tabii Uranüs etkisinde bunu yaparken farklı yollar seçeceğini de söylenebilir.

Belki de her şey Trump'ın planladığı gibi gitmeyebilir!

Belki de her şey Trump'ın planladığı gibi gitmeyebilir!

Zira retro Uranüs, 'kaybolan özgürlüğü, gerileyen teknolojiyi, finansal istikrarda işlerin sandığından yavaş gidebileceğine işaret edebilir.'

Haritaya göre, Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs ise 11. evde balık burcunda yer alıyor: Venüs'ün duruşu Trump'ın parlemento ile uyumunu belirliyor.

Haritaya göre, Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs ise 11. evde balık burcunda yer alıyor: Venüs'ün duruşu Trump'ın parlemento ile uyumunu belirliyor.

Güner, bu Venüs'ü şöyle tanımlıyor, 'Satürn’ün kollarından çıkıp Neptün’ün kollarına doğru yelken açmış bir Venüs!' Bu astrolojik olay ise Trump'ın kuralların, kısıtlama ve sınırların dışına çıkacağını gösteriyor. 

Sağ gösterip sol vurabilir Trump, fazla idealist bir tutum sergileyebilir ve gerçekçi olmayan hedefler de belirleyebilir.

Ünlü astrolog, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clintonoval döneminde yaşanan Oval Ofis skandallarını hatırlatıyor.

Ünlü astrolog, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clintonoval döneminde yaşanan Oval Ofis skandallarını hatırlatıyor.

Balık burcunun gölgesinde skandallardan söz edebiliriz anlaşılan! Uyuşturucu ve cinselliği barındıran konulara dikkat edilmesi gerektiğini açıkça söylüyor, Güner!

Sırada 10. ev var: Acaba Trump nasıl bir yönetim politikası izleyecek ve toplumsal imajı nasıl olacak?

Sırada 10. ev var: Acaba Trump nasıl bir yönetim politikası izleyecek ve toplumsal imajı nasıl olacak?

Güneş ve Plüton devreye giriyor bu kez de! 2 gezegenin yan yana olduğu bu durumda ise despotluk, baskı ve kontrol geliyor gündeme. Seçimi kazandığında savaştan yana olmadığını söylemişti Trump, ancak Güner'e göre astroloji bunun tersini söylüyor. 

Hırs ve kontrol mücadelesinin devreye girmesi ile pek de huzurlu bir ortamdan söz edilmiyor.

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"Ben ne istersem ben ne dersem o olur sadece!"

"Ben ne istersem ben ne dersem o olur sadece!"

'Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Amerika’nın çehresi acaba artık yavaş yavaş değişecek mi diye düşünmeden edemedim.' diyor Güner, Amerika'da büyük değişim rüzgarlarının eseceğini de dile getiriyor.

Trump ezber bozmaya, dijital dönüşüm ve teknolojik yatırımlarla tüm kuralları yıkmaya mı geliyor?

Parlemento ile sık sık ters düşmesi de beklenen Trump'ı zor günler de bekliyor!

Parlemento ile sık sık ters düşmesi de beklenen Trump'ı zor günler de bekliyor!

Yemin anı haritasına göre, güvenlik krizleri ve toprak bütünlüğü sorunları da yaşayabilir Amerika. Milliyetçi söylemler artabilir diyen Güner, savaşı başlatan tarafın kaybedeceğini de ekliyor.

İç ve dış ilişkiler konusunda ders alacak Trump!

İç ve dış ilişkiler konusunda ders alacak Trump!

Geçmişten ders çıkararak ilerleyecek gibi görünüyor! Harita 6. evdeki Terazi ve Mars etkisi, ders alsa da Trump'ın fanatizm ile ilgili sorunlar yaşayabileceğine işaret ediyor.

Trump'tan kripto haberi bekleyenler, törenin ardından umutsuzluğa kapılmışlardı: Ancak onara da iyi haber var!

Trump'tan kripto haberi bekleyenler, törenin ardından umutsuzluğa kapılmışlardı: Ancak onara da iyi haber var!

Oğlak ve Uranüs kontağı iyiye işaret! Trump, kripto dünyasını domine edecek. Hatta Güner'e göre büyük yatırımlar da yapacak.

Dünyanın tüm düzeni ve kuralları değişmek üzere!

Hazır olun, geliyor gelmekte olan... Ünlü astrolog, dünyanın tüm ticari ilişkilerinin değişeceğini söylüyor.

Trump'ın yalnızlaşacağını ve birilerinin onu toparlaması gerektiğini de hatırlatıyor. Ayakları yere sağlam basarsa her şey değişebilir.

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İşte, ünlü astrolog Dinçer Güner'in çıkardığı yemin anı haritası 👇

İşte, ünlü astrolog Dinçer Güner'in çıkardığı yemin anı haritası 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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