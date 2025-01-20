Elon Musk'ın Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Abartılı Halleri
Elon Musk'ın Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Abartılı Halleri
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı. Milyonların takip ettiği yemin töreninde dikkat çeken birçok an vardı. Melania Trump'ın koca şapkası, milyoner isimlerin tek bir karede görünmesi derken sıra geldi Elon Musk'a.
Elon Musk, Donald Trump'ın seçim sürecindeki en büyük destekçisi olmuştu. Şimdi de danışmanlık görevini üstlenen Elon Musk, yemin töreninde resmen kendinden geçti. 👇🏻
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Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yeminini etti, görevine 20 Ocak itibariyle resmen başladı.
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Trump'ın yemin töreninde dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Elon Musk aynı karede görüntülendi.
SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın yemin töreninde yapacağı konuşma ise büyük bir merakla bekleniyordu.
Trump'ın Mars ile ilgili konuşmasının ardından Musk, Beyaz Saray'daki fotoğrafını bu şekilde paylaştı;
"Amerika Mars'a bayrak dikecek" sözlerini duyan Musk'ın tepkisi kameralara bu şekilde yansıdı;
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"İşte zafer böyle bir şey" diyerek sözlerine başlayan Elon Musk konuşmasından önce sevincini böyle gösterdi;
"Amerikalı astronotların ilk kez başka bir gezegene bayrak dikmesinin ne kadar harika olacağını hayal edebiliyor musunuz?"
Trump'ın başkan olarak açtığı X hesabını ise "Kralın Dönüşü" diyerek paylaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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