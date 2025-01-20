onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Elon Musk'ın Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Abartılı Halleri

Elon Musk'ın Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Abartılı Halleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 00:00

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı. Milyonların takip ettiği yemin töreninde dikkat çeken birçok an vardı. Melania Trump'ın koca şapkası, milyoner isimlerin tek bir karede görünmesi derken sıra geldi Elon Musk'a. 

Elon Musk, Donald Trump'ın seçim sürecindeki en büyük destekçisi olmuştu. Şimdi de danışmanlık görevini üstlenen Elon Musk, yemin töreninde resmen kendinden geçti. 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yeminini etti, görevine 20 Ocak itibariyle resmen başladı.

Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yeminini etti, görevine 20 Ocak itibariyle resmen başladı.

Kasım ayında düzenlenen seçimlerde galip gelen Trump'ın yemin töreni büyük bir merakla bekleniyordu. 20 Ocak akşamı düzenlenen yemin töreniyle ABD'nin yeni başkanı resmen görevine başladı.

Trump'ın yemin töreninde dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Elon Musk aynı karede görüntülendi.

Trump'ın yemin töreninde dünyanın en zengin insanları Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Elon Musk aynı karede görüntülendi.

Milyonlarca insanın canlı takip ettiği, dünyaca ünlü isimlerin katıldığı yemin töreninde ayrıca farklı etkinlikler de düzenlendi. Geçit töreni yapıldı, ünlü isimler şarkılarını seslendirdi.

Elon Musk'ın Zuckerberg ile yan yana geldiği anlar, törenin en ikonik anlarından biriydi.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın yemin töreninde yapacağı konuşma ise büyük bir merakla bekleniyordu.

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'ın yemin töreninde yapacağı konuşma ise büyük bir merakla bekleniyordu.

Trump Amerika'nın geleceğiyle ilgili konuştu, siyasette nasıl bir yol izleyeceklerini anlattı. Musk ise Trump'ın en büyük destekçisi olarak hem X hesabından paylaşımlar yaptı hem de yemin töreninde aktif bir rol aldı.

Trump'ın Mars ile ilgili konuşmasının ardından Musk, Beyaz Saray'daki fotoğrafını bu şekilde paylaştı;

Trump'ın Mars ile ilgili konuşmasının ardından Musk, Beyaz Saray'daki fotoğrafını bu şekilde paylaştı;
twitter.com

"Amerika Mars'a bayrak dikecek" sözlerini duyan Musk'ın tepkisi kameralara bu şekilde yansıdı;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"İşte zafer böyle bir şey" diyerek sözlerine başlayan Elon Musk konuşmasından önce sevincini böyle gösterdi;

"Amerikalı astronotların ilk kez başka bir gezegene bayrak dikmesinin ne kadar harika olacağını hayal edebiliyor musunuz?"

Trump'ın başkan olarak açtığı X hesabını ise "Kralın Dönüşü" diyerek paylaştı.

Trump'ın başkan olarak açtığı X hesabını ise "Kralın Dönüşü" diyerek paylaştı.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın