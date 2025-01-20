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Konuşmasını Böyle Tamamladı: Elon Musk, Hitler Selamı mı Verdi?

Konuşmasını Böyle Tamamladı: Elon Musk, Hitler Selamı mı Verdi?

Elon Musk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 23:55

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Donald Trump’ın başkanlığı devraldığı törende yaptığı konuşmada hareketleriyle tepki çekti. Konuşmasının sonunda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile özdeşleşen 'Hitler' selamına benzer bir hareket yapan Musk’ın davranışı izleyenleri şoke etti.

İşte Elon Musk’ın o anları 👇

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ABD’de yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump bugün görevini devraldı. Törenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Elon Musk oldu.

ABD’de yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump bugün görevini devraldı. Törenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise Elon Musk oldu.

Tesla ve SpaceX gibi markaların sahibi olan ve seçim kampanyasında Donald Trump’un en yakın destekçilerinden olan Elon Musk, kürsüde yaptığı konuşmada Hitler selamına benzer bir hareket yaptı.

Tesla ve SpaceX gibi markaların sahibi olan ve seçim kampanyasında Donald Trump’un en yakın destekçilerinden olan Elon Musk, kürsüde yaptığı konuşmada Hitler selamına benzer bir hareket yaptı.

Nazi selamı olarak da bilinen selamlama şekli, 2. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın katili olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından partinin lideri Adolf Hitler'e itaati göstermek için benimseniyordu.

Nazi selamı olarak da bilinen selamlama şekli, 2. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın katili olan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından partinin lideri Adolf Hitler'e itaati göstermek için benimseniyordu.

İşte Elon Musk’ın tepki çeken hareketleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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