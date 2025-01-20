Konuşmasını Böyle Tamamladı: Elon Musk, Hitler Selamı mı Verdi?

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Donald Trump’ın başkanlığı devraldığı törende yaptığı konuşmada hareketleriyle tepki çekti. Konuşmasının sonunda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ile özdeşleşen 'Hitler' selamına benzer bir hareket yapan Musk’ın davranışı izleyenleri şoke etti.

İşte Elon Musk’ın o anları 👇