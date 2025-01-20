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Trump’ın Tehdit Ettiği Kişileri de Affetti: Joe Biden’dan Giderayak Aile Üyelerine Af

Trump’ın Tehdit Ettiği Kişileri de Affetti: Joe Biden’dan Giderayak Aile Üyelerine Af

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2025 - 20:19

ABD Başkanı Joe Biden, bugün görevini yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump’a devretti. Biden, görevinin bitmesine saatler kala tartışmalı af kararları yayınladı. Joe Biden, Trump’ın seçim kampanyasında tehdit ettiği Eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti. Biden ayrıca hakkında soruşturma açılan 5 aile üyesi hakkında da af kararnamesi çıkardı.

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Son yapılan ABD seçimlerini yeniden kazanan Donald Trump bugün kongrede yapılan törenle başkanlık görevine başladı.

Son yapılan ABD seçimlerini yeniden kazanan Donald Trump bugün kongrede yapılan törenle başkanlık görevine başladı.

ABD’nin eski başkanı olan Joe Biden ise görev süresinin dolmasına saatler kala haklarında soruşturma yürütülen bazı isimler hakkında af kararnamesi yayınladı.

ABD’nin eski başkanı olan Joe Biden ise görev süresinin dolmasına saatler kala haklarında soruşturma yürütülen bazı isimler hakkında af kararnamesi yayınladı.

Biden, koronavirüs salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti.

Biden, koronavirüs salgını döneminin sembol ismi eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi ve ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i affetti.

Biden ayrıca kendi aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden hakkında da af kararnamesi yayınladı.

Biden ayrıca kendi aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden hakkında da af kararnamesi yayınladı.

Biden, aile üyeleri hakkında çıkardığı af için “Bu soruşturmalar benden intikam alınmak için açıldı” ifadelerini kullandı.

Biden, aile üyeleri hakkında çıkardığı af için “Bu soruşturmalar benden intikam alınmak için açıldı” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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