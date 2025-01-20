ABD Başkanı Gibi Beslenmeyin: Trump'ın Bir Günde Yediklerini Deneyen Kişi "Neredeyse Kusacaktım" Dedi

Öğle vakti yemeği geldiğinde ise menüde bol ketçaplı iyi pişmiş bir biftek vardı. Biftek veya köfte öğle yemeğinde olmak zorunda!

Akşam yemeğinde ise bir fast-food zincirinin en büyük burgerlerinden iki tane, diğer fast-food zincirinin standart burgerinden iki tane.

Yanında da çikolatalı milkshake.