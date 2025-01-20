ABD Başkanı Gibi Beslenmeyin: Trump'ın Bir Günde Yediklerini Deneyen Kişi "Neredeyse Kusacaktım" Dedi
ABD Başkanı Gibi Beslenmeyin: Trump'ın Bir Günde Yediklerini Deneyen Kişi "Neredeyse Kusacaktım" Dedi
Donald Trump, Kamala Harris ile girdiği başkanlık yarışında birinci olmayı başardı. 47. ABD başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreninin ardından görevinin başına geçecek. Trump hakkında gündeme farklı konular da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yeni başkanlarıyla ilgili pek çok detayı araştırıyor. Tam da bunu fırsat bilen bir kişi, Trump'ın bir günde neler yediğini denemek istedi.
Fakat sonuç, hepinizin midesini bulandırabilir!
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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevine başlayacak.
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Peki Donald Trump neler yiyor hiç merak ettiniz mi?
Trump'ın fast foodlara düşkünlüğü öyle meşhur ki üst düzey toplantılarda bile yöneticileri meşhur fast food zincirlerinden alınan paketler karşılıyor. Olur da bir gün yolunuz oraya düşerse, lüks yemekler beklemeyin diye şimdiden uyaralım.
ABD'nin yeni başkanı Trump'ın yeme alışkanlarını denemek isteyen 32 yaşındaki Matt Jackson'ın kahvaltısı bu şekildeydi;
Tüm bu yemekler haricinde günde 12 tane de kutu kola!
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Trump, son derece sağlıksız bir şekilde besleniyor. Sadece akşam yemeğinde aldığı kalori miktarı 2.100!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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