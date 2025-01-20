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ABD Başkanı Gibi Beslenmeyin: Trump'ın Bir Günde Yediklerini Deneyen Kişi "Neredeyse Kusacaktım" Dedi

ABD Başkanı Gibi Beslenmeyin: Trump'ın Bir Günde Yediklerini Deneyen Kişi "Neredeyse Kusacaktım" Dedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 17:55

Donald Trump, Kamala Harris ile girdiği başkanlık yarışında birinci olmayı başardı. 47. ABD başkanı seçilen Donald Trump, yemin töreninin ardından görevinin başına geçecek. Trump hakkında gündeme farklı konular da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yeni başkanlarıyla ilgili pek çok detayı araştırıyor. Tam da bunu fırsat bilen bir kişi, Trump'ın bir günde neler yediğini denemek istedi.

Fakat sonuç, hepinizin midesini bulandırabilir!

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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

Sandıkta Kamala Harris ile karşı karşıya gelen Donald Trump, seçimden galibiyetle ayrılmayı başardı. 47. başkan olan Trump, manşetlerden ise eksik olmuyor. Gerek ABD'de yapacağı yenilikler, gerek özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ismi, kendisi.

Peki Donald Trump neler yiyor hiç merak ettiniz mi?

Peki Donald Trump neler yiyor hiç merak ettiniz mi?

Trump, tam bir fast food düşkünü. Zaten Amerika'nın oyunu(!) olan fast food, başkanlarını da esir almış durumda. Öyle ki Trump, 'fast fooda bu kadar bağımlı olmasaydım 200 yıl daha yaşardım' bile diyor!

Trump'ın fast foodlara düşkünlüğü öyle meşhur ki üst düzey toplantılarda bile yöneticileri meşhur fast food zincirlerinden alınan paketler karşılıyor. Olur da bir gün yolunuz oraya düşerse, lüks yemekler beklemeyin diye şimdiden uyaralım.

Trump'ın fast foodlara düşkünlüğü öyle meşhur ki üst düzey toplantılarda bile yöneticileri meşhur fast food zincirlerinden alınan paketler karşılıyor. Olur da bir gün yolunuz oraya düşerse, lüks yemekler beklemeyin diye şimdiden uyaralım.

Donald Trump aslında oldukça sağlıksız bir yeme düzenine sahip. Ansızın 12-16 saat kadar aç kalabiliyor, daha sonra tıkabasa karnını doyuruyor. Bir günde ise tam 12 kutu kola içebilir.

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın yeme alışkanlarını denemek isteyen 32 yaşındaki Matt Jackson'ın kahvaltısı bu şekildeydi;

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın yeme alışkanlarını denemek isteyen 32 yaşındaki Matt Jackson'ın kahvaltısı bu şekildeydi;

Öğle vakti yemeği geldiğinde ise menüde bol ketçaplı iyi pişmiş bir biftek vardı. Biftek veya köfte öğle yemeğinde olmak zorunda!

Akşam yemeğinde ise bir fast-food zincirinin en büyük burgerlerinden iki tane, diğer fast-food zincirinin standart burgerinden iki tane. 

Yanında da çikolatalı milkshake.

Tüm bu yemekler haricinde günde 12 tane de kutu kola!

Tüm bu yemekler haricinde günde 12 tane de kutu kola!

12 kutu kola, yani 4 litre kola içerek ancak Trump'ın menüsünü tamamlayabilecek olan Matt, kolaları gün içinde bölmeye karar veriyor. Fakat gün içinde o kadar kolayı içmek zor bir hal almaya başlıyor. 

Gün sonunda, 9 tane kutu kola içebilen Matt, artık kusma noktasına geliyor.

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Trump, son derece sağlıksız bir şekilde besleniyor. Sadece akşam yemeğinde aldığı kalori miktarı 2.100!

Trump, son derece sağlıksız bir şekilde besleniyor. Sadece akşam yemeğinde aldığı kalori miktarı 2.100!

Tüm burgerlerin, kolaların yanında şekerler, cipsler ve diğer atıştırmalıklar da cabası. 

Bir insanın günlük ortalama alması gereken kalori miktarı 2 bin civarındayken Trump bu kaloriyi sadece akşam yemeği menüsünden alıyormuş.

Siz siz olun, yeni ABD başkanı gibi beslenmeyin :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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