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İki Şehrimiz de Listede: 2024'ün En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu

İki Şehrimiz de Listede: 2024'ün En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 17:00

2024 yılını geride bıraktık, koca bir yılın enlerini de merakla takip ettik. Euromonitor International, 2024'ün en çok ziyaret edilen illerini açıkladı. Toplam 100 şehrin yer aldığı listeye, iki şehrimiz de adını yazdırdı. Hem yaz turizmi hem kış turizminde popüler bir tercih olan ülkemiz, bu sene milyonlarca turisti ağırladı. 

Peki ülkemizin hangi şehirleri dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasına girmeyi başardı?

Kaynak

2024 yılının enleri bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Uluslararası araştırma şirketi 'Euromonitor International' 2024 yılında en çok ziyaret edilen 100 şehri açıkladı.

2024 yılının enleri bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Uluslararası araştırma şirketi 'Euromonitor International' 2024 yılında en çok ziyaret edilen 100 şehri açıkladı.

2023'ün enleri ve 2024'ün enleri arasında bazı farklar göze çarptı. 'Euromonitor International' şehirleri, özellikle 6 farklı başlıkta inceledi. 

  • Ekonomik ve iş performansı

  • Turizm performansı

  • Turizm altyapısı

  • Turizm politikası ve çekiciliği

  • Sağlık ve güvenlik

  • Sürdürülebilirlik

Geçtiğimiz yılın en çok uluslararası uçuşunu alan, diğer bir deyişle en popüler destinasyonu Bangkok oldu.

Geçtiğimiz yılın en çok uluslararası uçuşunu alan, diğer bir deyişle en popüler destinasyonu Bangkok oldu.

Bangkok, 2023-2024 yılında yüzde 37'lik bir artış gösterdi.

Uluslararası uçuşlar, bu sene turizm talebinin artmasıyla yüzde 19 artış gösterdi. Avrupa, tam 793 milyon uluslararası uçuşla, dünyanın en popüler bölgesi olma özelliğini korudu. Bangkok ise birinci sırada yer aldı.

İstanbul, 2023-2024 sezonunda yüzde 14'lük bir artışla en çok uluslararası uçuşun gerçekleştirildiği 2. şehir oldu.

İstanbul, 2023-2024 sezonunda yüzde 14'lük bir artışla en çok uluslararası uçuşun gerçekleştirildiği 2. şehir oldu.

İstanbul'u Avrupa'nın gözdesi Londra izledi.

İstanbul'u Avrupa'nın gözdesi Londra izledi.

Londra üçüncü sırada yer alsa da bu sene artış oranı yalnzıca yüzde 7 oldu. Listedeki en düşük artış oranlarına sahip şehirlerinden biri olan Londra'nın seneye nasıl bir sıralamada olacağı şimdiden merak konusu.

Hong Kong, sahip olduğu yüzde 19 artışla dünyanın en çok ziyaret edilen 4. şehri oldu.

Hong Kong, sahip olduğu yüzde 19 artışla dünyanın en çok ziyaret edilen 4. şehri oldu.

Hong Kong, özellikle sosyal medyada popüler bir hale geldi. Bütün dünyadan turistler, farklı bir destinasyon görmek amacıyla Hong Kong'u tercih etti. Bu şehrin popülerliğinin daha da artması bekleniyor.

Mekke, yüzde 20'lik bir artışla listenin 5. sırasında yer aldı.

Mekke, yüzde 20'lik bir artışla listenin 5. sırasında yer aldı.

En çok uluslararası uçuşların yapıldığı Mekke, geçtiğimiz sene en çok ziyaret edilen 10. şehir olmuştu.

Yaz turizminin vazgeçilmez noktası Antalya da listedeki yerini aldı.

Yaz turizminin vazgeçilmez noktası Antalya da listedeki yerini aldı.

Dünyada git gide popülerleşen Antalya, 2023-2024 döneminde yüzde 17'lik bir artış yaşadı.

Listenin devamında ise Dubai, Makao, Paris ve Kuala Lumpur gibi şehirler yer alıyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur, 2023-2024 döneminde yüzde 73'lük bir artışla listenin en çok artış gösteren destinasyonu oldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur, 2023-2024 döneminde yüzde 73'lük bir artışla listenin en çok artış gösteren destinasyonu oldu.

Araştırmanın sonucunda bahsedildiği üzere, ABD, Türkiye ve Çin'in 2030 yılına kadar uluslararası uçuşlarda en yüksek hacme sahip ülkeler olması bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Osman Elmallı

tabiki istanbul ziyaret edilecek