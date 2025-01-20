İki Şehrimiz de Listede: 2024'ün En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu
İki Şehrimiz de Listede: 2024'ün En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu
2024 yılını geride bıraktık, koca bir yılın enlerini de merakla takip ettik. Euromonitor International, 2024'ün en çok ziyaret edilen illerini açıkladı. Toplam 100 şehrin yer aldığı listeye, iki şehrimiz de adını yazdırdı. Hem yaz turizmi hem kış turizminde popüler bir tercih olan ülkemiz, bu sene milyonlarca turisti ağırladı.
Peki ülkemizin hangi şehirleri dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasına girmeyi başardı?
2024 yılının enleri bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Uluslararası araştırma şirketi 'Euromonitor International' 2024 yılında en çok ziyaret edilen 100 şehri açıkladı.
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Geçtiğimiz yılın en çok uluslararası uçuşunu alan, diğer bir deyişle en popüler destinasyonu Bangkok oldu.
İstanbul, 2023-2024 sezonunda yüzde 14'lük bir artışla en çok uluslararası uçuşun gerçekleştirildiği 2. şehir oldu.
İstanbul'u Avrupa'nın gözdesi Londra izledi.
Hong Kong, sahip olduğu yüzde 19 artışla dünyanın en çok ziyaret edilen 4. şehri oldu.
Mekke, yüzde 20'lik bir artışla listenin 5. sırasında yer aldı.
Yaz turizminin vazgeçilmez noktası Antalya da listedeki yerini aldı.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur, 2023-2024 döneminde yüzde 73'lük bir artışla listenin en çok artış gösteren destinasyonu oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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tabiki istanbul ziyaret edilecek