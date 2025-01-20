İki Şehrimiz de Listede: 2024'ün En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu

2024 yılını geride bıraktık, koca bir yılın enlerini de merakla takip ettik. Euromonitor International, 2024'ün en çok ziyaret edilen illerini açıkladı. Toplam 100 şehrin yer aldığı listeye, iki şehrimiz de adını yazdırdı. Hem yaz turizmi hem kış turizminde popüler bir tercih olan ülkemiz, bu sene milyonlarca turisti ağırladı.

Peki ülkemizin hangi şehirleri dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasına girmeyi başardı?

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