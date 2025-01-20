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Yıllardır Kullanıldığı Halde İlk Günkü Gibi Duran Eşyaları Görünce Nostalji Yaşayacaksınız

Yıllardır Kullanıldığı Halde İlk Günkü Gibi Duran Eşyaları Görünce Nostalji Yaşayacaksınız

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 13:32

Bazı eşyalar vardır, yıllardır kullanmamıza rağmen hâlâ ilk günkü gibi kalır. Onlara baktıkça geçmişe gider, tatlı bir nostalji yaşarız. Reddit kullanıcıları da yıllar önce aldıkları, eskimek bilmeyen bu özel eşyaları paylaştı. Gelin, bu zaman yolculuğuna birlikte çıkalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daniellaeman...
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1. "Nickelodeon alarmlı saat"

1. "Nickelodeon alarmlı saat"

2. "1977 yılında teyzemin satın aldığı takım"

2. "1977 yılında teyzemin satın aldığı takım"

3. "Anneannemin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma buzdolabı"

3. "Anneannemin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma buzdolabı"

4. "İlk çıkan Game Boy'lardan birine sahiptim"

4. "İlk çıkan Game Boy'lardan birine sahiptim"

5. "Büyükbabamın yaklaşık 115 yaşındaki tavası"

5. "Büyükbabamın yaklaşık 115 yaşındaki tavası"
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6. "Kız arkadaşımın 1950 yıllarında kalma ocağı"

6. "Kız arkadaşımın 1950 yıllarında kalma ocağı"

7. "Willie Nelson'ın 45 yılı aşkın yaşındaki gitarı"

7. "Willie Nelson'ın 45 yılı aşkın yaşındaki gitarı"

8. "1970 yılından 2018'e kadar kullanılan Stanley termos"

8. "1970 yılından 2018'e kadar kullanılan Stanley termos"

9. "Babaannemin 100 yıllık dikiş makinesi"

9. "Babaannemin 100 yıllık dikiş makinesi"

10. "Yılların cep saati. Hala kullanılıyor"

10. "Yılların cep saati. Hala kullanılıyor"
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11. "1939 yılına ait bir İngiliz anahtarı"

11. "1939 yılına ait bir İngiliz anahtarı"

12. 👇

12. 👇

13. "15 yıldır kullandığım dolma kalem"

13. "15 yıldır kullandığım dolma kalem"

14. "1920'lerde üretilmiş bir waffle makinesi"

14. "1920'lerde üretilmiş bir waffle makinesi"

15. "60 yıllık bir asker çantası"

15. "60 yıllık bir asker çantası"
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16. "Onyıllardır kullandığımız pilav yapma makinesi"

16. "Onyıllardır kullandığımız pilav yapma makinesi"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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