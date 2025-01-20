Yıllardır Kullanıldığı Halde İlk Günkü Gibi Duran Eşyaları Görünce Nostalji Yaşayacaksınız
Yıllardır Kullanıldığı Halde İlk Günkü Gibi Duran Eşyaları Görünce Nostalji Yaşayacaksınız
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daniellaeman...
Bazı eşyalar vardır, yıllardır kullanmamıza rağmen hâlâ ilk günkü gibi kalır. Onlara baktıkça geçmişe gider, tatlı bir nostalji yaşarız. Reddit kullanıcıları da yıllar önce aldıkları, eskimek bilmeyen bu özel eşyaları paylaştı. Gelin, bu zaman yolculuğuna birlikte çıkalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Nickelodeon alarmlı saat"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "1977 yılında teyzemin satın aldığı takım"
3. "Anneannemin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma buzdolabı"
4. "İlk çıkan Game Boy'lardan birine sahiptim"
5. "Büyükbabamın yaklaşık 115 yaşındaki tavası"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Kız arkadaşımın 1950 yıllarında kalma ocağı"
7. "Willie Nelson'ın 45 yılı aşkın yaşındaki gitarı"
8. "1970 yılından 2018'e kadar kullanılan Stanley termos"
9. "Babaannemin 100 yıllık dikiş makinesi"
10. "Yılların cep saati. Hala kullanılıyor"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "1939 yılına ait bir İngiliz anahtarı"
12. 👇
13. "15 yıldır kullandığım dolma kalem"
14. "1920'lerde üretilmiş bir waffle makinesi"
15. "60 yıllık bir asker çantası"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. "Onyıllardır kullandığımız pilav yapma makinesi"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın